El 28 de agosto de 2016 murió Juan Gabriel, uno de los artistas más queridos en México y el mundo.

El artista mexicano perdió la vida el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, los 66 años de edad a causa de un infarto mientras realizaba su gira México es todo.

Sobre su muerte se sabe que fue ese día, un domingo, cuando se preparaba para salir al aeropuerto, pidió a uno de sus asistentes que le acercara el tanque de oxígeno porque tenía dificultades para respirar. Minutos más tarde, Juan Gabriel entró al baño y allí colapsó.

Como era de esperarse, el cantante recibió toda la atención posible, pero no logró sobrevivir. Su corazón se detuvo, según el reporte del médico forense, por una combinación de su elevada presión arterial, altos niveles de colesterol y diabetes.

El gran mito tras la muerte de Juan Gabriel

A pesar de que el mundo lloró la muerte de Juan Gabriel y tuvo un homenaje en el palacio de Bellas Artes para despedirlo, hay alguien que asegura que el artista mexicano está vivo.

Su exmanager Joaquín Muñoz escribió un libro, titulado “Juan Gabriel y yo detrás de la Muerte” en el que asegura que el cantante aún se encuentra con vida.

«Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo pueda creer”, expresó Joaquín en la presentación de su obra en 2017.

«Juan Gabriel va aparecer y le pedirá perdón a su pueblo, les dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte. En mi libro también hablo de todas esas personas mentirosas que se decían amigos de Juan Gabriel. Además, contiene fotos inéditas, por eso lo titulé: Juan Gabriel y yo detrás de la muerte», finalizó Joaquín.

En 1985, este trabajador escribió otra polémica publicación: «Juan Gabriel y yo», la cual se vendió de inmediato a nivel internacional, ya que contenía comprometedoras imágenes del artista con otros hombres.

Lo sostiene

En marzo de 2020, a través de su cuenta de Facebook, Joaquín Muñoz volvió a hacer referencia acerca del cantante y su salud, además de que aseguró que no tenía coronavirus.

“Amores, les comunico que Alberto se encuentra ya perfectamente, tuvo una gripe y tos pero ya lo superó, no tengan pendiente que se vaya a infectar del coronavirus, Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor, pero ya en la tarde empezó a llover y se refrescó”, fue parte del mensaje con el que Muñoz llamó la atención de sus seguidores en la red social.

Por: Redacción Vanidades