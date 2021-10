Los fans de la cantante están convencidos de que el actor Joe Alwyn es uno de los compositores que han participado en su nuevo disco ‘Folklore’ bajo el seudónimo William Bowery

Este jueves por la mañana, Taylor Swift dio una verdadera sorpresa a sus fans al anunciar que por la noche se estrenaría su octavo disco de estudio titulado ‘Folklore’.

¿El nuevo álbum de Taylor Swift tiene un colaborador secreto?

El álbum ya vio la luz y, como suele suceder con todo lo que rodea a la cantante, que es famosa por incluir mensajes cifrados en la iconografía de su música, está dando pie a todo tipo de teorías entre su entregada base de fans.

Una de las más populares hace referencia al novio de la artista, el actor Joe Alwyn, que muchos creen que ha colaborado como compositor en varios de los temas.

Estas especulaciones surgieron después de que la propia Taylor agradeciera en Twitter el trabajo de las personas que la ayudaron con la música y las letras de este último proyecto, mencionando a Aaron Dessner, Jack Antonoff, Bon Iver y a un tal William Bowery, que curiosamente no cuenta con ningún crédito como productor o compositor.

Se cree que ese nombre sería tan solo un seudónimo para Joe, que resulta ser el bisnieto de un músico inglés llamado William Alwyn. A la hora de crear este alias, Taylor y él se habrían inspirado en el bisabuelo del intérprete y en el hotel Bowery de Nueva York, donde solían reunirse en secreto en los inicios de su romance.

Por el momento, esta posibilidad no se confirma, pero no resulta del todo descabellada en vista de que la propia estrella del pop ha utilizado en varias ocasiones seudónimos para colaborar con otros artistas.

Tras su ruptura con Calvin Harris, por ejemplo, salió a la luz que ella había escrito la letra del popular tema ‘This Is What You Came For’ de su exnovio y aparecía mencionada en los créditos como Nils Sjoberg, algo que por cierto no le sentó nada bien al DJ escocés, que la acusó públicamente de estar tratando de «hacerle quedar mal».

Por: Bang Showbiz