El regreso de Sophia Loren con una nueva película a sus 86 años

La actriz italiana que a más de 80 años de edad no se despide de los rodajes. Sophia Loren regresa con nueva película en Netflix dirigida por su hijo, Edoardo Ponti.

Llegó el mes de noviembre, y con él un estreno con el regreso de una destacada figura cinematográfica. Sophia Loren, a sus 86 años, saldrá en una nueva película dirigida por su hijo Edoardo Ponti. Este estreno de Netflix lleva por nombre The Life Ahead (‘La vida por delante’ o ‘La vita davanti a sé’).

No te pierdas: Sophia Loren: 86 años de la eterna belleza Italiana

La última aparición de Sophia Loren en un rodaje fue hace 10 años

Es una historia basada en la novela del escritor judío-lituano Romain Gary —La vie devant soi—. Loren hará el papel de Madame Rosa, una mujer judía y sobreviviente del Holocausto que cuidará de Momo (Ibrahima Gueye), un niño senegalés huérfano.

La última vez que la actriz italiana estuvo en un rodaje fue para la miniserie La mia casa è piena di specchi, adaptación de la autobiografía de su hermana, Maria Scicolone. Y The Life Ahead no sería la primera vez en que madre e hijo colaboran en producciones: estuvieron también para Between Strangers (2002) y el corto Voce Humana (2014). Sin dejar de lado que Loren tuvo una breve aparición en Nine, película dirigida por Rob Marshall en 2009.

The Life Ahead: una película que movió los sentimientos de Loren

Loren declaró al diario La Repubblica que el mensaje de la película es «tolerancia y amor, todos tenemos derecho a ser amados». Pero la emoción de esta interpretación también llega con posibilidades de reconocimiento a nivel academia: «mi Oscar es trabajar en esta película», declaró.

La actriz que obtuvo un Oscar en 1961 a Mejor Actriz por Dos Mujeres (‘La Ciociara’) confesó que hacía mucho tiempo no grababa una escena en terraza, vía Variety. En este medio añade que se sintió «abrumada con emociones y memorias». Y es que fue en la película A Special Day (1977, Ettore Scola) que el entonces personaje de Loren, una ama de casa, subió a la terraza a colgar la ropa mientras revelaba sus sentimientos a su vecino.

No te pierdas: Películas de comedia romántica con actores dignos de un Oscar

El próximo estreno de Sophia Loren a través de Netflix, el poderoso de los streamings

Además de confesar los sentimientos provocados en este nuevo filme, Sophia también habló de su consternación por el coronavirus y cómo «lamenta la segunda ola en Europa».

Este regreso de Sophia Loren la proyecta con poco maquillaje y rasgos visibles de edad, mismos que muestra con dignidad y simbolismo para decir que el cine no tiene por qué limitarse por los años.

(Foto: Getty Images)