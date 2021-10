El romántico detalle de John Legend a Chrissy Teigen por San Valentín

John Legend sorprendió a su esposa Chrissy Teigen con un detalle muy especial sobre una parte de su cuerpo que ella detesta y que él adora.

El 14 de febrero ya está aquí y, como cada año, muchas celebridades ya comenzaron a publicar mensajes románticos para sus parejas y amistades. Sin embargo, la de John Legend ha sido, sin duda, una de las felicitaciones más originales al centrarse en una de las partes favoritas de su esposa Chrissy Teigen, sus pies, que ella odia. «Mi esposa tiene unos pies … muy especiales. Personalmente, adoro sus pies, estoy enamorado de ellos y, en honor de San Valentín, pedí que hicieran un video tributo de esos pies perfectos … y únicos».

Confesó el cantante en televisión, aprovechando que estaba sustituyendo a Ellen Degeneres como presentador en su programa. «Me va a matar cuando lo vea, pero yo creo que son preciosos y me encantan». No nos sorprende que el autor de canciones tan románticas como All Of You, desborde amor y siempre busque una manera especial de celebrar el día de los enamorados.

«A mí no me importa lo más mínimo San Valentín o si salimos juntos o no. Eso es cosa de John. Puedo pasarme días sin salir de casa sentada en mi sala», confesó la modelo para dejar bien clara su posición acerca de esta fecha.