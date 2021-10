La actriz habría mantenido una relación extramatrimonial con el cantante August Alsina, pero con la bendición de su famoso marido Will Smith.

El cantante August Alsina acaba de conceder una entrevista en la que habla por primera vez de los antiguos rumores que le atribuían un romance con Jada Pinkett Smith para confirmar que mantuvo una relación sentimental con ella mientras estaba casada.

Sin embargo, no se habría tratado de una aventura secreta porque, según su versión de los hechos, ambos contaban con el visto bueno de Will Smith. De hecho, el famoso actor y August habrían mantenido una conversación muy civilizada al respecto.

(Foto: Getty Images)

«En realidad, me senté con will y estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida… y me dio su bendición»,afirmó en declaraciones al programa The Breakfast Club.

El supuesto amante de Jada Pinkett Smith rompe su silencio

August habría conocido a la actriz a través de su hijo mayor, el joven rapero e intérprete Jaden Smith, en algún momento de 2015, y su química se hizo evidente un año más tarde durante unas vacaciones en Hawái. En 2017 llegaron a acudir juntos a la gala de los BET Awards y la creencia popular es que el remix del sencillo ‘Nunya’ que el músico estrenó en 2019 habla de Jada.

(Foto: Getty Images)

Si él ha decidido romper ahora su silencio acerca de Jada, es solo porque quiere dejar claro que no es un ‘destroza hogares’ o una persona que se regodee en el drama. En realidad, el más perjudicado en toda esta historia de amor fue, en su opinión, él mismo.

«He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo», ha insistido. «Todo eso me destrozó… Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda mi vida».

Pese a que su relación con Jada casi le cuesta la vida, a día de hoy él solo tiene buenas palabras para los Smith: «Los quiero a todos, son unas bellísimas personas», concluyó.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz