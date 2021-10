Ellie Goldstein: la modelo con síndrome de Down que se convirtió en el nuevo rostro de Gucci

Una modelo de 18 años con síndrome de Down se convirtió en la protagonista de la campaña Gucci Beauty. ¡Te contamos su historia!

Ellie Goldstein, una modelo de 18 años con síndrome de Down, es la estrella de la nueva campaña de Gucci Beauty para el rímel L’Obscur de la marca, fotografiada por David PD Hyde.

La serie de imágenes es la más exclusiva de la marca, con un rostro que representa un grupo que durante mucho tiempo pasó desapercibido en la industria.

Goldstein, quien se convirtió en modelo para la gama de cosméticos de la casa de moda italiana, fue descubierta a través de un programa de redes sociales lanzado por Gucci en asociación con Vogue Italia.

«Diseñé el rímel L’Obscur para una persona auténtica que usa maquillaje para contar su historia de libertad, a su manera», dijo Alessandro Michele, director creativo de Gucci.

«Lo llamamos L’Obscur porque esta palabra equilibra encanto y misterio», agregó.

La foto, publicada en Instagram, actualmente tiene más de 800 mil «Me gusta».

«Me encanta esto. Gracias por esta increíble oportunidad y un fabuloso día de rodaje», comentó la adolescente.

Ellie, quien es originaria de Essex, Inglaterra, trabaja para Zebedee Management, una agencia de talentos «creada para aumentar la representación de las personas que hasta ahora han sido excluidas en los medios».

Aún hoy, la inclusión en la moda todavía es distante en la mayor parte del mundo. Las marcas de renombre son reacias a utilizar modelos con discapacidades, especialmente aquellas con discapacidades de desarrollo neurológico.

Sin embargo, la historia de Ellie ha creado un parteaguas para que más personas con su misma condición, o con alguna otra, puedan ser parte de la industria.

“He enviando las fotografías de mi hija a las empresas desde el año 2016. La mayoría de las personas que me rodean dijeron que alguien con síndrome de Down no puede ser un modelo. Es genial ver el apoyo que recibió Ellie Goldstein, y realmente espero que las marcas de todo el mundo sean conscientes de esto para que también puedan inspirarse», dice Anita Menon, una madre del Reino Unido que espera que su hija con síndrome de Down también haga su sueño realidad.

«Que este sea un buen comienzo para la inclusión en la moda ”.

