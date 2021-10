Elliot Page y más celebs transgénero que cambian el paradigma de la TV

De Elliot Page a el primer personaje transgénero de Grey’s Anatomy. Estos famosos y famosas cambian el canon de la pantalla chica y grande.

Los años avanzan y la pantalla se va haciendo cada vez más incluyente. En relación con esto, viene de la mano la más reciente noticia que recorre las redes: Ellen Page será de ahora en adelante Elliot Page. El actor y director canadiense promueve el anuncio de volverse transgénero. Pero tanto dentro como fuera de lo que vemos en series y películas, la identidad de una persona se forja de manera personal más abiertamente.

Ellen Page: «Soy trans y mi nombre es Elliot»

Nominado a un Oscar en 2007 por Juno y actual personaje principal en la serie The Umbrella Academy de Netflix, Page declaró mediante una emotiva carta que es transgénero y cambia su nombre por Elliot.

«Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans. Mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot», reza el comienzo de la carta del actor. «Me siento infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, generosidad y trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo».

Su esposa, Emma Portner, compartió la declaración en su cuenta de Instagram aludiendo a lo orgullosa que se siente. «Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que te unas a mí en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días».

El primer actor trans de Grey’s Anatomy, Alex Blue Davis

El personaje de Casey en Grey’s Anatomy es transgénero, al igual que su intérprete de 37 años. Alex comentó en entrevista con GLAAD que él fue elegido para el papel de la serie de entre muchos actores trans «por su talento actoral».

Su viaje por la televisión le ha llevado a shows como NCIS y 2 Broke Girls. También es cantante y músico, inclusive catalogado en el quinto puesto artistas en solitario de Music Connect Magazine.

La primera persona trans en interpretar a un personaje transgénero en la televisión hace 15 años: Alexandra Billings

Su nombre es Alexandra Billings y tomó el rol de Donna en la película Romy and Michele: In the Beginning, en 2005. Es considerada la segunda mujer abiertamente transgénero en la televisión; también es activista y cantante.

Entre el historial de apariciones, la actriz ha participado en How to get away with murder y Grey’s Anatomy. En 2016 ganó el Human Rights Campaign Visibility Awards.

Formará parte del documental Disclosure: Trans Lives on Screen, Esta pieza fue dirigida por Sam Feder, salió Netflix en junio del 2020 y relata una profunda visión de la gente transgénero en Hollywood.

Superheroína transgénero, Nicole Maines

La actriz de 23 años se convierte en la primera superheroína transgénero en la serie Supergirl.

Nicole lanzó un importante mensaje a los medios sobre el papel que jugará: «Con los trans, mucha gente nos acusa de jugar a disfrazarnos por las razones que sean, y no es cierto. Hacer que las personas trans jueguen roles trans muestra que somos válidos en nuestras identidades y que existimos».

Mains tiene un hermano gemelo idéntico, y al nacer le asignaron como ‘masculino’, pero ha declarado que sabía que no era un niño «desde los tres años». Demandó a su escuela primaria por no permitirle usar el baño de mujeres y se les compensó la demanda por discriminación.