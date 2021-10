El célebre compositor italiano Ennio Morricone, uno de los músicos más admirados y premiados del mundo del cine, falleció en Roma a los 91 años el 6 de julio de 2020.

Il Maestro, como le llamaban, saltó a la fama por sus creaciones para el maestro del spaghetti western (se conoce así al western europeo) Sergio Leone, mezclando música de orquesta y tradición popular, entre las más de 500 obras que compuso para el cine.

Una de sus composiciones más memorables es, sin duda, la melodía con armónica que interpreta Charles Bronson en C’era una volta il West (Érase una vez en el Oeste), en 1968.

Ennio Morricone nació el 10 de noviembre de 1928 en Roma, y a los seis años empezó a componer. A los 10 se inscribió a un curso de trompeta en la prestigiosa Academia Nacional de Santa Cecilia, en Roma, donde llamó la atención del profesor Goffredo Petrassi.

También estudió composición, orquestación y órgano.

(Foto: AFP)

Después de formarse en la música clásica, empiezó en 1961, a los 33 años, a trabajar en el mundo del cine, con Il Federale (El federal) de Luciano Salce.

Según él, la música de las películas italianas era mediocre y sensiblera, y quiso renovarla con un estilo más de Hollywood.

La fama llegó con Per un pugno di dollari (Por un puñado de dólares) en 1964, de Sergio Leone. Su exitosa colaboración con el maestro del spaghetti western lo catapultó a nivel internacional.

Ennio Morricone, el Beethoven del ‘spaghetti western’

Pero Morricone no se limitó al western. Compuso bandas sonoras para películas de época, como Novecento o Vatel y comedias como La jaula de las locas.

También puso música a filmes comprometidos, como Sacco y Vanzetti (Here’s to You, cantado por Joan Baez), La classe operaia va in paradiso (La clase obrera va al paraíso) o La Battaglia di Algeri (La batalla de Argel).

«Cuando entras en una película, la música llama a la puerta, tiene que preparar al espectador y salir sin hacer ruido, de puntillas» fue el secreto de su éxito.

Oscarizado tarde

Discreto y hogareño, Morricone salía poco de su casa en el centro de Roma. Su timidez hacía que se sintiera incómodo con los aplausos después de sus conciertos.

Durante toda su carrera, Morricone alternó entre «música ligera» y clásica, cine y televisión.

Ennio Morricone con su Oscar por Mejor Banda Sonora, por «The Hateful Eight», en 2016.

En los anales del séptimo arte quedarán, entre muchas otras, Once Upon a Time in America (Érase una vez en América), Il buono, il brutto, il cattivo (El bueno, el malo y el feo), de Sergio Leone, o Teorema, de Pier PaoloPasolini.

Muchos de estas obras maestras serán reconocidas por su música. El genio de Morricone se basaba en sus mezclas, impuras, con componentes neoclásicos y de jazz, y también pop-rock.

Compuso además cerca de 80 obras clásicas, de música de cámara y para orquesta. Miembro del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, compuso especialmente para el piano.

Il Maestro, que a veces parecía nervioso detrás de sus gafas, también dirigió grandes orquestas, como la de Milán.

A pesar de esta brillante carrera, Morricone no ganó ningún Óscar hasta 2007, cuando recibió la prestigiosa estatuilla por el conjunto de su carrera. En 2016, se llevó otra por The Hateful Eight (Los ocho más odiados), de Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino y Ennio Morricone en Abbey Road Studios en 2015. (Foto: Getty Images)

Nominado antes en cinco ocasiones, el compositor había admitido en una ocasión que le habían arrebatado el galardón estadounidense cuando competía con The Mission (1986) de Roland Joffé, una de sus obras más memorables, con instrumentos precolombinos, corales litúrgicas, oboes y guitarras españolas.

Gran amante de la canción, Morricone se unió a la estrella portuguesa de fado Dulce Pontes para realizar el disco Focus (Universal) y a la francesa Mireille Mathieu para el álbum Mireille Mathieu chante Ennio Morricone (1974).

La música de sus películas más famosas

Ennio Morricone compuso más de 500 músicas para el cine y la televisión. Estas son las más famosas:

– 1964: Por un puñado de dólares de Sergio Leone.

– 1965: Por unos dólares más de Sergio Leone.

– 1966: El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone.

– 1966: La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo.

– 1968: Teorema de Pier Paolo Pasolini.

– 1968: Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone.

– 1969: El clan de los sicilianos de Henri Verneuil.

– 1970: El pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento.

– 1971: ¡Agáchate, maldito! de Sergio Leone.

– El Decamerón de Pier Paolo Pasolini.

– La clase obrera va al paraíso de Elio Petri.

– Sacco y Vanzetti de Guiliano Montaldo.

– 1974: Pánico en la ciudad de Henri Verneuil.

– 1975: Saló o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini.

– 1976: Novecento de Bernardo Bertolucci.

– 1978: Días del cielo de Terrence Malick.

– 1978: La jaula de las locas de Edouard Molinaro.

– 1981: El profesional de Georges Lautner.

– 1984: Érase una vez en América de Sergio Leone.

– 1986: La misión de Roland Joffé.

– 1987: Los intocables de Brian de Palma.

– 1987: Frenético de Roman Polanski.

– 1989: Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore.

– 1989: ¡Átame! de Pedro Almodóvar.

– 1989: Pecados de guerra de Brian de Palma.

– 1991: Bugsy de Barry Levinson.

– 1992: La ciudad de la alegría de Roland Joffé.

– 1998: La leyenda del pianista en el océano de Giuseppe Tornatore.

– 2000: Vatel de Roland Joffé.

– 2000: Misión a Marte de Brian de Palma.

– 2015: Los ocho más odiados de Quentin Tarantino.

Un repaso por los más grandes éxitos de Ennio Morricone

Por: Con información de AFP