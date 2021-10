Los pensamientos y las palabras de despedida para Chadwick Boseman continúan.

Fue el pasado 28 de agosto cuando Hollywood y el mundo conmocinó tras la noticia de la muerte del actor Chadwick Boseman. Y, como era de esperarse, decenas de compañeros de profesión le dedicaron una emotiva despedida.

Uno de ellos es Michael B. Jordan -con quien compartió reparto en Black Panther como su némesis- , quien prefirió esperar unos días para encontrar las palabras para expresar cómo se siente realmente en estos momentos.

A través de su cuenta de Instagram, Michael B. Jordan aseguró que desearía haber tenido más tiempo para seguir presenciando la grandeza de Chadwick y aprender de ella.

“Eres mi hermano mayor».- Michael B. Jordan a Chadwick Boseman

«Te preocupabas por los niños, por la comunidad, por nuestra cultura y por la humanidad. Te preocupaste por mí. Eres mi hermano mayor, pero nunca tuve la oportunidad de decírtelo, o de reconocer todos tus méritos mientras estabas aquí», escribió.

Michael B.Jordan, además, reveló un dato curioso y poco conocido de su pasado… Antes de que lo eligieran para interpretar a un personaje de la serie All My Children (a Reggie Porter Montgomery), su amigo -a quien en ese entonces aún no conocía- consiguió ese mismo papel en el proceso de audiciones, pero fue despedido una semana después tras quejarse ante los productores de los estereotipos raciales en los que consideraba que habían caído al desarrollar la historia.

«Desde casi los inicios de mi carrera, empezando por ‘All My Children’ cuando yo tenía tan solo 16 años, me allanaste el camino. Me mostraste cómo ser mejor, cómo crear un legado y hacer honor a mi propósito», afirmó Michael B. Jordan.

Para cerrar su emotivo mensaje, el actor, de 33 años, prometió pasar el resto de su vida tratando de vivir como lo hizo Boseman: «Con elegancia, valentía y sin arrepentimientos».

