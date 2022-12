Esta Navidad, pon la mesa más original y sorprendente siguiendo estos tips

En la recta final del año, uno de los puntos de reunión familiar más significativos, escenario en donde se desenvuelven las charlas más amenas y se disfrutan los platillos más deliciosos de la temporada es, sin duda alguna, la mesa.

Son ocasiones contadas en las que el comedor se ve tan luminoso y está tan concurrido. Para lograr una decoración navideña espectacular y original, conversamos en exclusiva con la interiorista mexicana Elena Talavera, quien nos compartió consejos prácticos y útiles.

Fotografías Israel Hernández

“Vengo llegando de un viaje por Jordania y siento que eso influyó en mi propuesta del año, porque me sentí muy atraída por las casas de campaña de los beduinos, y su forma de recibirte, que no se trata de una cosa formal y rígida, al contrario, hay sillones compartidos, donde no existe la individualidad a la que estamos acostumbrados y predomina un mood relax”, expresa la talentosa experta.

La conversación con Elena se desarrolló en el interior de Casa Palacio, donde su creatividad se puso en manifiesto, pues ahí nos presentó su propuesta de mesa navideña, la cual estamos seguros que sorprenderá gratamente a tus invitados, pues cambiará la dinámica de la reunión.

Fotografías Israel Hernández

Fotografías Israel Hernández

Cómo poner una mesa de Navidad elegante 2022

Para comprender mejor los puntos claves de esta Mesa de Navidad, la interiorista nos compartió tres detalles a tomar en cuenta.

Recibe a tus invitados en la sala. En esta ocasión, la reunión se muda a un espacio más amplio, cómodo y amigable. Dale altura a tu mesa de centro. Ella será la gran protagonista de la velada. Lo ideal es elevarla, para que los invitados puedan meter sus piernas bajo ella con comodidad. Pon el buffet en el comedor. Así, le seguirás dando importancia a ese espacio y lograrás sorprender a tus invitados.

Con esta original propuesta, se evitan los por momentos de transición de un espacio a otro, en los que se llegan a cortar conversaciones y cambiar de atmósfera, pues todo ocurre en un mismo lugar de una manera fluida.

“Lo bonito es que, al final, se acaba viendo una muy bonita mesa, porque logramos transportar su lenguaje de a la sala”, explica Elena. Además de la dinámica y los beneficios de este original montaje, para replicarlo, hay que tomar una nota de color: “El rojo es el común denominador de la Navidad. Solo piensa en una Noche Buena. ¡Ya la traemos en nuestro imaginario! Y, en esta ocasión, me unió con el mundo árabe al incluir un textil típico de esa región”.

Fotografías Israel Hernández

Fotografías Israel Hernández

La trama única de la kufiyya, kefia, (ya)shmagh, ghutrah, ħaṭṭah, mashadah, sudra, shemagh o pañuelo palestino le da un toque especial y armoniza perfecto con los elementos del montaje. Pero, además de todos los elementos anteriormente enlistados, hay cuatro puntos más que no deben falta.

“Siempre digo que es importante que la mesa transmita los siguientes mensajes: abundancia, generosidad, bienvenida y, esta temporada, el amor”.

Como consejo final y no por ello menos importante, la experta nos compartió su secreto especial para que la decoración en una mesa fluya y los elementos que la componen se vean armónicos: “Mi recomendación es tratar de ser monocromático, es decir, usar pocos colores o elegirlos dentro de la misma gama, eso hace que el efecto visual del conjunto sea más potente… y si las cosas no salen bien, ¡ríete! La decoración no es tan seria y no hay que tomarlo todo tan a pecho”.