Famosas de más de 40 con jeans (a Carolina Herrera no le encanta esto)

Carolina Herrera dijo que las mujeres de más de 40 no deberían usar jeans, pero recopilamos a algunas famosas que los lucen a su modo.

J.Lo. es la actriz, cantante y bailarina que demuestra cómo los jeans no tienen manera de verse mal. A sus 51 años, Jennifer Lopez luce un abdomen plano, un cuerpo trabajado y mucha disposición por romper las reglas hacia la moda juvenil en mujeres con hasta más de 50.

Sofía Vergara, de 48, es otra estrella de la actuación que ni en sus series abandona la comodidad y el sentido fashion con jeans. Esta fotografía la subió a sus redes y fue capturada durante una rápida salida en estos tiempos de pandemia. A Vergara se le nota de lo más natural luciendo sus cómodos jeans y una blusa de algodón.

Jennifer Aniston apostó por una combinación ‘total black’ para combinar con sus jeans poco entallados. La clave del look yace en el sombrero de gran solapa, que combinado con el suéter de punto y una bufanda negros remata el conjunto. Los botines en punta añaden el toque extra de moda invernal.

Halle Berry no solo presume de una melena mucho más larga a sus 54 (otro factor que Carolina Herrera no aprueba del todo), sino que sus jeans sueltos y rotos dictaminan su gusto por la apuesta juvenil. La joyería y la blusa con escote son otros distintivos necesarios para enmarcar su personalidad.

La actriz y madre de 45 años, Eva Longoria, mantiene un sobrio y equilibrado ‘mood’ en blanco y azul. Nunca subestimes el poder de una buena camisa blanca con un tiraje menos ejecutivo, pero con la forma ideal para moldear. Los tacones nude le dan ese toque de elegancia necesario.

Charlize Theron, también de 45, apostó por una mezcla de colores otoñales para relucir en esos jeans. Esta pieza de tonos más claros juega a la par del blazer café abierto y una blusa blanca semi transparente. Combina la bolsa y zapatos en negro para darle énfasis a la sobriedad del look sin perder el factor sorpresa.

Salma Hayek, a sus 54, no se ha despedido del todo de la moda de los pantalones acampanados. Aunque para mujeres petit no sea el modelo indicado, la actriz decidió emparejarlos con un blazer azul marino y una sencilla blusa de algodón café claro. Si este outfit no grita «casual» por todas partes, no sé qué lo haría.

La supermodelo de 54 años, Cindy Crawford, tampoco se despide de los jeans (y no tiene fecha para hacerlo). Si quieres inspiración veraniega, este es un gran ejemplo. Usa alpargatas con skinny jeans para que las piernas se vean alargadas. Y la infalible blusa blanca con un lindo detalle en el escote no tiene falla.

La española de 46 años, Penelope Cruz, se puede ver tan juvenil como ella quiera con esos mid rise skinny jeans y su oscura melena. En su apuesta luce un suéter negro que bien podrías copiar para cuando no tengas muchas ganas de pensar en un outfit complicado.