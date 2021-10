¿Fanática de ‘Grease’? Entonces debes conocer ‘Rise of the Pink Ladies’

Pronto habrá una serie donde Rizzo, Jan, Marty y Frenchy serían las protagonistas. Conoce Rise of the Pink Ladies, próximamente en streaming.

En 1978 salió una película que marcaría pauta para las comedias románticas musicales. Grease es el filme de Randal Kleiser basado en el musical escrito por Jim Jacobs y Warren Casey. Cómo olvidar a los emblemáticos personajes, como Sandy (Olivia Newton-John) y Danny (John Travolta), pero las Pink Ladies no se quedan atrás. Esta pandilla de chicas conformado por Rizzo, Jan, Marty y Frenchy era de las cools en su época, quienes hacían pijamadas y fumaban a cuestas de sus padres. Y precisamente de ellas trata la próxima serie que evoca a la totalidad de Grease: Rise of the Pink Ladies.

Lo que se sabe de Rise of the Pink Ladies

Esta serie originalmente se estrenaría en HBO Max, pero declinaron la producción y se mudó a los estudios Paramount. Mientras tanto, se sabe que Rise of the Pink Ladies iniciará rodaje en California y, de ser posible, la veremos en 2021.

Según Variety, narrarán la vida de este grupo de chicas mucho antes de que se les conociera como las Pink Ladies. Será la historia de cómo se unieron las integrantes junto con nuevas canciones que bien podríamos corear en el futuro cercano.

Una serie donde Rizzo y su pandilla serán protagonistas

Todavía no se dan detalles del cast completo, pero algo es seguro: las ansias por saber quién será Rizzo causan revuelo. Una de las figuras modernas que interpretó a la líder de las Ladies fue Vanessa Hudgens, para Grease: Live —un especial de televisión—.

Rise of the Pink Ladies será de las primeras producciones en mostrar el lado de la pandilla que a pesar de las malas intenciones en la película, dominaron su rol y trascendieron en él. En cuanto al afamado Grease, se reveló que habría una precuela titulada Summer Loving. Aquí abordarían el verano de romance que vivieron los dos protagonistas, para después coincidir en la escuela. ¡Multiversos en Vaselina!