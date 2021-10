Frases de John Lennon para encontrar la inspiración que necesitas en tu día

Con motivo de su cumpleaños número 80, recordamos las frases de John Lennon que provocan momentos de reflexión mientras conmemoramos al integrante de los Beatles.

«La vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes», posiblemente una de las frases de John Lennon que la gente más recuerda del fallecido cantante. Hubo muchas influencias para que Lennon diversificara su estilo, pero él mismo prosperó por su propia cuenta para volverse una figura trascendente.

(Foto: Getty Images)

Frases de John Lennon para conmemorar su vida y celebrar que habría cumplido 80 años

Este 9 de octubre del 2020, John Lennon cumpliría 80 años. En alguna ocasión, Paul McCartney le dijo a Sean Lennon, hijo de John y Yoko Ono: «Qué afortunado fui al conocer a este extraño niño que hacía música como yo. Nos complementamos de inmediato».

Aunque este integrante de Los Beatles no llegó a ser octogenario en vida, su legado continúa. Ya sea en canciones como Nowhere Man, Strawberry Fields, Lucy in the Sky With Diamonds, I Am the Walrus o All You Need is Love, también nos deja con frases que permean en la cabeza.

(Foto: Getty Images)

John Lennon, el cantautor y compositor que fue miembro fundador de los Beatles

1. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos abrirnos por completo a nuestra capacidad de amar a los demás ni a nuestro potencial para crecer.

2. Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor, mientras que la violencia se practica a plena luz del día.

Ser honesto puede no hacerte conseguir muchos amigos, pero siempre te dará los correctos.

3. No importa que te ocultes tras una sonrisa y uses ropa linda, si algo no puedes ocultar es lo podrido que estás por dentro.

4. Si ser un egomaníaco significa creer en lo que hago y en mi arte o música, entonces me pueden llamar así… Creo en lo que hago, y lo diré.

Algunos están dispuestos a vivir cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora.

5. No importa a quién ames, dónde ames, por qué ames, cuándo ames o cómo ames. Solo importa que ames.

6. Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se de cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía.

7. Es raro no ser raro.

8. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía, es más agradable.