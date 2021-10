Geena Davis cuenta con su propio festival

Así como Robert Redford creó el Sundance Film Festival y Robert De Niro hizo lo mismo con el Festival de Tribeca en Nueva York, Geena Davis también cuenta con su propio festival de cine.

Se trata del Bentonville ‘BFF’ en el estado de Arkansas, con la buena causa de darle la prioridad a las minorías menos representadas.

Y en una entrevista exclusiva (sin barbijo y con la distancia social del teléfono) ella misma confirmó «este año hay mucha más diversidad que nunca porque estrenamos nada menos que 70 películas con un 80% dirigidas por mujeres, un 65% con directores de ‘color’ y un 45% de directores gay».

Por supuesto, no faltaron los temas y los personajes hispanos, como el romance detrás de ‘Our Quinceañera’ o la exploración del concepto milenio de Frida Kahlo en ‘My Friend Frida’ y la historia de un inmigrante que cruzó la frontera de Estados Unidos y termina estudiando para abogado, para representar a los menores que quedaron solos en el país, después que los padres fueron deportados en ‘Immigrant Voices of America’.

(Foto: Cortesía)

Se cambian los papeles

Y en un año donde, además, se cumplen casi 40 años del debut en cine con ‘Tootsie’ y los 30 años del rodaje de Thelma & Louise, Geena Davis asegura que no es solo una cara famosa para el festival. «Estoy muy involucrada en todo» , para detallar que el festival también incluyó paneles bastante originales, como uno en especial donde ella misma propone la posibilidad de cambiar los roles de ciertos personajes de hombres a mujeres, al revés de la famosa película ‘Tootsie’, donde Dustin Hoffman se había tenido que vestir de mujer para conseguir trabajo.

Con el festival, en cambio, demostraron verdaderos ejemplos, donde el cine consiguió remarcables éxitos con la clave de elegir una mujer, en vez de un hombre, para el rol protagónico. «Uno de los más famosos ejemplos fue la serie de películas ‘Alien’ con Sigourney Weaver, porque su personaje había sido escrito para un hombre hasta que alguien tuvo la genialidad de cambiarlo por ella. Y creo que algo así pasó con Angelina Jolie, con la película ‘Salt’, donde me parece haber escuchado que habían pensado en Tom Cruise y eventualmente Angelina fue la protagonista”.

Geena Davis cuenta con su propio festival

Mucho antes de ‘Pirates of the Caribbean’, Geena Davis ya había sido una pirata femenina en el cine de ‘Cutthroat Island’, aunque jamás podríamos imaginar una versión masculina de las películas más populares ‘A League Of Their Own’ o ‘Thelma & Louise‘, como ella misma lo justifica. «No hay manera de contar esas historias desde el punto de vista masculino, porque lo que pasa con las mujeres, no pasa con los hombres. Y para que hayan tenido tanto éxito, necesitaban que los personajes fueran femeninos».

(Foto: Cortesía)

Pero a la hora de buscar un cambio mucho más general, Geena Davis insiste «yo tampoco digo que haya que cambiar necesariamente el rol protagónico. Hay muchos personajes importantes en el cine, de todos los tamaños, donde el rol de un policía puede llegar a ser mujer o un ejecutivo, un jefe, también puede ser mujer, para generar un buen cambio social».

Vuelven los autocines

En un momento tan difícil donde las salas de cine están cerradas, ni siquiera la pandemia pudo cancelar el festival.

«Fue un enorme desafío para nosotros» aseguró Geena «No sabíamos qué hacer. Primero lo pospusimos, hasta que nos dimos cuenta que no lo íbamos a poder hacer con gente, en vivo, este año. Nosotros decimos que es un festival ‘híbrido’ donde, por ejemplo, pasamos algunas películas con gente, en autocines y eso fue muy ,pero muy divertido».

Viendo el lado positivo, también descubrieron que proyectar cine virtual por Internet atrae un público que jamás hubiera estado presente. “La presencia online nos abrió los ojos y puedo predecir que de ahora en adelante, creo que vamos a poder disponer de nuestras producciones de cine a un nivel mundial, sumando a quienes van a seguir viniendo al festival”.

Y en una forma muy optimista, ella también cree que la pandemia no podrá terminar con el mundo del cine.

Supongo que todos presionamos el botón de pausa para tratar de ver que va a pasar y la gente está furiosamente tratando de ver cómo poder filmar más allá de la pandemia. Solo espero que podamos conseguir la famosa vacuna, algún día, que las cosas mejoren y podamos volver a la normalidad. Pero mientras tanto, vamos a necesitar mucha creatividad para tratar de encontrar una forma de seguir haciendo cine. Por suerte, nuestra industria es muy creativa y pienso que eventualmente vamos a encontrar la solución».

(Foto: Cortesía)

Por: Fabián Waintal