George Clooney en el aniversario 20 de ‘O Brother Where Art Thou?’ con el reparto origin

George Clooney celebra el aniversario número 20 de O Brother, Where Art Thou? de manera virtual y con el resto del elenco original.

Lo que se conoce como la sátira moderna de la Odisea de Homero, celebrará su aniversario. O Brother, Where Art Thou? es la película de los hermanos Ethan y Joel Coen con George Clooney, John Tuturro y Tim Blake Nelson como protagonistas. Este año celebran 20 años desde que el filme salió y lo harán con el reparto original.

Un evento de reencuentro virtual

El Nashville Film Festival será el anfitrión para este evento, cuyo director ejecutivo, Jason Padgitt, dijo en entrevista a Tulsa World que «estamos honrados por tener esta línea de actores y músicos para hacerle tributo a una de las películas más queridas en nuestro tiempo».

Añaden que forma parte de la memoria de los hermanos Coen por haber hecho una pieza que, además de obtener en Grammy a Mejor Álbum del Año, tiene impacto en la comedia clásica de la escena folk americana.

Claro que, las circunstancias del presente y una pandemia de coronavirus cambiaron la dinámica de la celebración. Tanto Clooney como el resto de sus compañeros se reunirán virtualmente.

Música folk para conmemorar

Además de los actores, estarán presentes los responsables de la banda sonora que le otorgaron un Grammy a la película. Dan Tyminski —del grupo Alison Krauss— le dio la voz de cantante al personaje del actor de 59 años, Soggy. Con la canción I Am a Man of Constant Sorrow ganó un Grammy por Best Country Collaboration with Vocals.

Entre el resto de cantantes que rendirán tributo al aniversario de O Brother, Where Art Thou? están Chris Thomas King. Este reconocido músico de blues participó en la película con el papel de Tommy Johnson, quien fue guitarrista y cantante en la trama. En la banda sonora, llegó con la canción Hard Time Killing Floor Blues.

Historia, cine y música se unen en la película de los hermanos Coen

Este evento de aniversario tiene también la misión de hacer consciencia sobre la música folk y bluegrass. De acuerdo con The Journal of Music, la música folk se empezó a comercializar entre los sesenta y setenta, pero tuvo un regreso «descriptivo» que influenció a la población de Reino Unido y Estados Unidos.

En una entrevista con Hollywood.com, George Clooney declaró que «habría aceptado el papel para trabajar en cualquier cosa con los hermanos Coen, incluso si fuese tomarlo sin leer el libreto». O Brother lo considera, el sitio web, una «salida de sus éxitos de taquilla», porque la película no tiene explosiones o escenas de acción, «es solamente música bluegrass y el personaje de Clooney cantando».

La entrada al evento será gratuita para asistentes del Nashville Film Festival, de octubre 1 al 7, pero pueden comprarse boletos en línea para acceder.