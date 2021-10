Por primera vez, Gigi Hadid muestra su ‘baby bump’ con la finalidad de callar a aquellos que aseguraban no estaba embarazada.

Después de intentar mantener su embarazo en secreto, Gigi Hadid muestra su baby bump para apagar las noticias que afirmaban que todo se trataba de un rumor.

La modelo no había hablado de esta etapa en su vida hasta que su madre lo dijo hace unas semanas, y ella tuvo que confirmar que esperaba a su primogénito al lado del ex One Direction, Zayn Malik.

Pese a que Gigi Hadid había estado muy activa en redes sociales durante esta cuarentena, no había mostrado su baby bump, por lo que muchos la acusaron de “esconder su embarazo”.

Gigi Hadid muestra su ‘baby bump’ para desmentir rumores

Fue en un live donde Gigi Hadid mostró su pancita: “Ahí está mi barriga, todos ustedes. Está ahí”, dijo la famosa modelo a cámara.

Gigi Hadid detalló que está documentando su embarazo y las fotos que se toma las comparte con familiares y amigos.

“Creo que muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada en medio de una pandemia, como si mi embarazo fuera lo más importante en el mundo”, agregó.

“Compartiré cosas así en el futuro. Simplemente no tengo prisa por hacerlo”, concluyó.

Por: Redacción Vanidades