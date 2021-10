Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron el nacimiento de su bebé. ¡Es una niña!

¡Gigi y Zayn ya son papás! La pareja publicó fotografías del nacimiento de su nueva hija.

Después de días de mucha especulación, finalmente la pareja de celebridades dieron a conocer el nacimiento de su bebé. ¡Una saludable niña! Aunque aún se desconoce el nombre, tanto Gigi como Zayn lo hicieron público en redes sociales. Así que es oficial: Gigi Hadid y Zayn Malik son papás.

La revelación virtual

El tuit que sacó el excantante de One Direction ya tiene más de un millón de likes. En los caracteres disponibles para dar el comunicado dijo: «Nuestra bebé está aquí, sana y hermosa. Poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible. El amor que tengo por este diminuto humano va más allá de mi comprensión. Gratificado por conocerla, orgulloso se llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos».

No te pierdas: 8 cosas que no sabías de Gigi Hadid

La modelo de 25 años también compartió una imagen en blanco y negro e hizo referencia a cómo apenas «llegó esta semana y ya cambió nuestro mundo». Recibió comentarios y felicitaciones por parte de Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski, Nina Dobrev y hasta del propio perfil de Instagram.

El papá de Gigi, Mohamed Hadid, también se tomó el tiempo de escribir un comentario. Pero hace un par de semanas, Mohamed publicó una carta dedicada a su nieta, situación que causó rumores sobre el posible nacimiento de la bebé. Esta carta la borró de redes después y las cosas se calmaron un poco más.

Un embarazo poco documentado

Gigi documentó su embarazo bajo gran discreción. A diferencia de otros artistas que hacen público la totalidad de este periodo, la modelo solamente subía de vez en cuando fotos de algún shooting donde mostraba su panza.

En algún momento hizo declaraciones al respecto: «Evidentemente, hay bastante gente confundida ante el hecho de que no estoy compartiendo muchas cosas en las redes sociales, pero es que estoy embarazada en medio de una pandemia. Mi embarazo no es ni mucho menos lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Esa es otra de las razones por las que no creo que tenga necesidad de mostrarme demasiado, aparte de con mi familia y amigos».

Después de celebrar su vigésimo quinto cumpleaños al lado de Zayn, su embarazo y una pandemia, finalmente se confirma que la bebé nació sin complicaciones.