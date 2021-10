Gisele Bündchen, la supermodelo que desea salvar el mundo

Desde que se retiró de las pasarelas en 2015, la misión de esta guerrera amazónica es clara: hacer del planeta un lugar mejor para sus hijos y las futuras generaciones.

Lo sabemos, el cambio climático es preocupante y todos debemos actuar para remediarlo, pero ¿hasta qué punto somos conscientes de lo que estas palabras significan? ¿Tenemos idea de qué hacer? Gisele Bündchen se encuentra convencida de que no, por ello ha decidido crear conciencia ecológica entre sus seguidores para que estas frases, que ya forman parte de nuestro cotidiano, no pasen inadvertidas.

Sus primeras huellas verdes

Aunque siempre le interesó la ecología, este campo se convirtió en su pasión durante una visita a la tribu Kisêdjê en el Amazonas.

“Fui testigo de cómo se destruye la naturaleza, de cómo la contaminación del río y la deforestación afecta a la comunidad, entonces supe que quería ayudar y comencé a apoyar diferentes proyectos para proteger el bosque y el agua”, expresó a Marie Claire.

Y, tras poner fin a su reinado en las pasarelas hace cinco años, coronándose como la modelo mejor pagada del mundo y cuyo rostro también fue el más publicado en las portadas de las revistas más prestigiosas a nivel internacional, se comprometió de tiempo completo con el cuidado del planeta, al aprovechar así su fama para reforzar las iniciativas en las que ya estaba involucrada.

A punto de cumplir 40 años y con poco más de una década como Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Gisele sabe que si desea impulsar un cambio a escala global, su labor debe iniciar en su propia casa.

La vida eco según Bündchen

El currículum verde de la brasileña es extenso, entre sus proyectos más importantes se encuentra Agua Limpia, iniciativa que organiza con la ayuda de su padre en Horizontina, su ciudad natal, con el propósito de plantar árboles y mejorar la calidad del agua que llega a la ciudad.

También participó en Years of Living Dangerously, la serie de National Geographic Channel, donde se adentró en el bosque tropical de Brasil para ver los efectos de la deforestación y el cambio climático, y además prestó su voz para Gisele and the Green Team, serie animada sobre un grupo de modelos cuya misión es proteger a la naturaleza. Asimismo, dio una plática en The Global Pact for the Environment, iniciativa que intenta hacer leyes a favor del ambiente, esto con el fin de que se adopten a nivel mundial y, más recientemente, fungió como productora ejecutiva de Kiss the Ground, documental que muestra cómo nuestra salud y la del planeta están conectadas, proyecto concentrado en la agricultura sustentable y en cómo podemos contribuir a ella como consumidores.

La intención de estas iniciativas a gran escala es generar un impacto en la mente de aquellos que podemos aportar en menor medida, ya que son estos pequeños actos diarios los que, en suma, lograrán el cambio positivo que la Tierra necesita, un efecto que Gisele ya comienza a ver en sus propios hijos, Benjamin, de 11 años, y Vivian, de ocho, quienes a su corta edad ya tienen una gran conciencia ecológica.

“Trato de predicar con el ejemplo en mi vida diaria y enseñarles a mis niños las cosas increíbles que nuestro planeta nos ofrece. Es nuestro hogar. Siempre les recuerdo que cada decisión que toman tiene una repercusión y debemos intentar elegir lo mejor”.

Tú también puedes ser una gran modelo

Si como ella quieres dejar una marca positiva en el mundo, sigue sus consejos.

ENTRA EN CONTACTO CON LO NATURAL: En su jardín, Gisele y su esposo, el famoso jugador de la NFL, Tom Brady, tienen una colmena, un gallinero y frutas y verduras que sus hijos recolectan, además, reúne los desechos de comida para crear composta. Según el espacio del que dispongas, ¡siembra!, no hay nada que sepa mejor que la comida que tú misma cosechaste.

FOMENTA EL CUIDADO ECOLÓGICO DESDE LA NIÑEZ: Cuando su hijo Benjamin encontró plástico en el mar, un hecho que le molestó demasiado, Gisele le explicó que ello puede ocurrir al desechar cosas que terminan en vertederos o en el océano. Eso forma en los pequeños una gran conciencia ambiental que, sin duda alguna, se quedará con ellos por siempre.

REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA: Su familia limita el uso de papel y plástico, bebe agua de filtro y usa botellas reutilizables. La supermodelo espera que otros niños vean a sus hijos con ellas y se motiven a imitarlos.

COMPRA LOCAL: Al adquirir productos de la región, no sólo apoyas a la comunidad y consumes alimentos más saludables, sino también reduces el desecho de plásticos en el empaquetado. Como Bündchen, siempre que salgas de shopping lleva tus propias bolsas.

MANTENTE INFORMADA: “Necesitamos ser responsables de la manera en que vivimos y del impacto que tenemos en el mundo. Nuestra salud y la del planeta dependen de ello. Una vez que sabes, ya no hay vuelta atrás”, declaró en entrevista a una famosa revista de moda.

De vuelta a sus raíces

Más allá de tener a su disposición los elementos necesarios para adoptar un estilo de vida verde, lo que más la inspira a seguir esta filosofía son sus recuerdos de infancia. Gisele creció junto a cinco hermanas con la oportunidad de correr sin zapatos en el jardín de su abuela y de tomar frutas de los árboles de su casa cuando tenía hambre, un hecho que hoy día es considerado un lujo, y una realidad que, confía, podemos cambiar juntos.

“Mi meta en la vida es hacer de esta Tierra un lugar mejor del que recibí y estoy dedicada a cumplirla”, publicó en su cuenta de Instagram.

Esta red social ha resultado ser su gran aliada para dar voz a sus mensajes ambientalistas, y es así que alienta a sus poco más de 15 millones de seguidores a vivir de manera más consciente, a no comprar pieles exóticas, a entender la importancia de detener el tráfico de animales, sin duda, posts difíciles, pero siempre intercalados con mensajes positivos para mantener su buena vibra y una que otra foto familiar para deleite de sus fans.

Y aun con el estrés que generan los peligros que corre el planeta, Gisele se mantiene incansable y optimista, y asegura que si hay algo positivo que rescatar de los desastres naturales o de la crisis ambiental en la que vivimos, es identificar lo que realmente importa, “la manera de hacerlo es por medio de la gratitud, el coraje para cambiar el mundo… surge del amor que tenemos por la Tierra y por los que nos rodea. Sólo de esa fuente obtendremos la fuerza para la transformación que se necesita”.

Para celebrar su cumpleaños 40, Gisele plantará 40 mil árboles en Brasil, y siguiendo este ejemplo, su hijo Benjamin decidió que no quiere regalos de sus amigos en su fiesta de aniversario, sino donaciones para especies en peligro de extinción.

Los secretos detrás de su belleza

Para Gisele Bündchen, lucir bien no sólo se trata de un cuerpo producto de una buena dieta y ejercicio, sino de un bienestar integral que incluye mente, espacio y las personas que nos rodean, por ello aconseja estar consciente de todo lo que admites en tu vida, desde el tipo de comida hasta pensamientos, conversaciones y gente. Éstos son algunos básicos de su rutina:

1. Al despertar hace estiramientos, respiraciones profundas y unos minutos de meditación para aclarar su mente.

2. Prefiere ejercitarse por la mañana, pero también lo hace a cualquier hora del día; andar en bici, montar a caballo y practicar esquí son sus actividades favoritas, ¡o cualquiera que le permita entrar en contacto con la naturaleza!

3. Por lo general, su dieta se basa en plantas, pero asegura no ser tan estricta con su menú y consumir todo en moderación. ¿Su placer culposo? El chocolate negro.

4. Es fan de la aromaterapia, el aceite de lavanda le permite dormir con mayor facilidad, el de pimienta la sana cuando tiene dolor de cabeza y el de eucalipto le ayuda a relajarse.

5. Practica yoga y asegura que le ha cambiado la vida porque le ayuda a sentirse más confiada en su belleza, una labor difícil cuando se vive en el ojo público.

6. No utiliza demasiado maquillaje. Su regla de oro: “menos es más”, un consejo que ya le da a su hija.

7. Como nueva imagen de la línea de cuidado para la piel, Capture Totale de Dior, promueve la idea de que la belleza viene del exterior, pero no sólo de los productos que aplicas en tu cuerpo, sino también del ambiente, de ser capaz de poner los pies en el pasto o ver un atardecer, momentos que te hagan dar cuenta de lo hermoso que es el mundo y, por lo tanto, de lo hermosa que eres. En otras palabras, rodearte de bellezas naturales para sentirte bella.

Moda y ecología, ¿batalla sin fin?

Nuestra supervivencia depende de cómo usemos los recursos naturales, un mensaje difícil de transmitir en un mundo fast-fashion. Como icono de moda, Gisele sabe que hay mucho por hacer y aprovecha su paso por las alfombras rojas para apoyar marcas conscientes.

En la gala del MET, usó un vestido Dior teñido de modo sustentable.

“Sí, la moda puede ser hermosa y sustentable”, escribió en Instagram, agradeciendo a la diseñadora Maria Grazia Chiuri su creación. Así, mantiene la esperanza de que cada vez más firmas incorporen materiales y tintes naturales a sus líneas.

Gisele vestida de Dior en la gala del MET. (Foto: Getty Images)

“Para adoptar un estilo de vida sustentable debemos empezar con pequeños gestos y estar conscientes de los desechos que producimos… El punto es entender que la naturaleza y la humanidad están unidas y que tenemos que respetar ese lazo, protegiendo el planeta y todo lo que nos da”, expresó en Numéro.

El equipo Brady

Gisele y Tom Brady conforman una de las parejas doradas del entretenimiento; sin embargo, el inicio de su relación fue tormentoso. En su libro Lessons: My Path to a Meaningful Life, ella compartió: “Dos meses después de iniciar nuestra relación, Tom me dijo que su exnovia estaba embarazada. Al día siguiente la noticia estaba en todas partes y sentí que mi mundo se derrumbaba”.

Por fortuna lo superaron y resultó una bendición. Se casaron en 2009 y ahora tienen dos hijos, Benjamin y Vivian, quienes conviven con su medio hermano mayor, Jack, y juntos forman una gran familia moderna.

Por: Jessica Moreno