La estrella de cine ha calificado de «maravillosa sorpresa» la llegada a su vida de Brad Falchuk, el productor con el que se casó en 2018 y con el que empezó a convivir bajo el mismo techo hace relativamente poco.

La actriz Gwyneth Paltrow, convertida gracias a su firma Goop en una mediática -y polémica- gurú de la moda, la belleza y la vida saludable, se ha sincerado en su última entrevista sobre la felicidad que define su ámbito más personal gracias al matrimonio tan estable que forma junto al productor Brad Falchuk, con quien pasó por el altar en septiembre de 2018 y junto al que, hace solo unos meses, decidió convivir finalmente bajo el mismo techo.

La estrella de cine reconoció, en la íntima conversación que mantuvo con la revista británica Hello!, que tras una década de matrimonio con el músico Chris Martin, de quien se separó en 2014 al tiempo que acuñaba la ya famosa frase ‘desparejamiento consciente‘, había perdido la esperanza ante la posibilidad de encontrar de nuevo el amor. En ese sentido, la llegada de Brad Falchuk a su particular universo supuso para ella una «maravillosa sorpresa».

Por tanto, Gwyneth se presenta ahora como una mujer muy realizada en el apartado profesional, profundamente enamorada de su chico, quien se lleva a las mil maravillas con el vocalista de Coldplay y también con los dos hijos de su pareja, y extremadamente «afortunada» al disfrutar de una situación de reconfortante equilibrio entre todos los planos de su vida.

Gwyneth Paltrow no esperaba volver a enamorarse tras su divorcio de Chris Martin

«Fue una sorpresa maravillosa. Honestamente, a esas alturas no pensaba que el futuro me iba a permitir volver a enamorarme. Y me alegro mucho de que haya pasado, porque pienso que, cuando eres un poco más mayor, otorgas más importancia y valor al amor, entendido en su concepto más amplio, que cuando tienes 20 años. La verdad es que he sido muy afortunada en este aspecto», declaró la artista sobre el momento de plenitud que vive.

