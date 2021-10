Gwyneth Paltrow no volverá a protagonizar una película

Teniendo en cuenta que al día de hoy está plenamente centrada en sus responsabilidades como madre de dos hijos –Apple (15) y Moses (13)-, así como en la intensa labor que realiza en el marco de su firma Goop, resulta comprensible que la actriz Gwyneth Paltrow haya descartado finalmente volver a protagonizar una película y regresar, por tanto, a esa etapa de gloria interpretativa que la hizo merecedora de un premio Óscar en 1998 por su aplaudido papel en la aclamada Shakespeare in Love.

«Sé que jamás volveré a saborear las mieles de la actuación. Cuando estaba solo metida en el cine, acabé saturándome y llegué a ese punto en el que no aguantaba absolutamente nada, como tener que esperar horas en el camerino antes de empezar a rodar», aseguró la intérprete en conversación con la revista Harper’s Bazaar, justo antes de atribuir su desdén por su antiguo empleo, entre otras cosas, a los efectos de su primer embarazo.

«Cuando grabé la última cinta que protagonicé [‘Proof’, 2005], estaba embarazada de mi hija y me dije a mí misma: ‘Se acabó, no puedo seguir haciendo esto’. Tenía náuseas matutinas y sentía que me estaba muriendo. Y encima tenía cinco páginas de monólogos para memorizar, lo cual me costaba muchísimo. Cuando di a luz, sabía que necesitaba tomarme un tiempo largo de descanso. Y desde entonces no he vuelto a protagonizar una película».

Desde entonces, las incursiones de la artista estadounidense en la pequeña o en la gran pantalla han sido escasas y, por lo general, han estado ligadas a personajes secundarios o de apariciones testimoniales. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de su breve aparición en la serie The Politician que produce su marido, Brad Falchuk, o de su ya finalizado trabajo en las películas de la saga Iron Man y ‘The Avengers: todos ellos proyectos para los que tuvo que ser convencida.

«Me siento muy afortunada de haber podido participar en ‘Iron Man‘, básicamente porque me persuadieron para que lo hiciera. Soy muy buena amiga de Jon Favreau [el director de estos filmes] y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pero no me veo dando un paso adelante en este sentido, creo que soy demasiado mayor para enfundarme en un traje de superheroína«.

