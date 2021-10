La actriz ha decidido desvincularse de la película en la que planeaba dar vida a un hombre transexual tras recibir un sinfín de críticas por describir su personaje usando pronombres femeninos

La semana pasada, Halle Berry anunció que estaba planteándose la posibilidad de dar vida a un hombre transexual en una nueva película que había logrado llamar poderosamente su atención.

Sin embargo, a la hora de exponer el argumento, no paró de cambiar el género con que se refería al personaje, tratándose en femenino pese a que ella misma había aclarado que se identificaba como hombre y había concluido su transición antes del inicio de la historia.

Halle Berry se disculpa por haber aceptado un papel de hombre trans

Las críticas no tardaron en lloverle a través de las redes sociales. En su caso, la indignación generalizada no era solo porque hubiese aceptado un rol que, en opinión de muchos, debería haber ido a parar a un actor de la comunidad trans; también se debía en gran parte al hecho de que Halle no parecía tener muy claro cuáles eran los pronombres y las connotaciones de géneros correctos que debía utilizar en el marco de la trama.

La polémica consiguió que ella se pare a reflexionar y opte finalmente por no seguir adelante con su participación en la película.

«Ahora me doy cuenta de que, como mujer cisgénero, no debería de haberme tenido en cuenta para el papel y que la comunidad transgénero debería ser la que cuente sus propias historias», ha señalado en un comunicado que ha publicado a través de sus redes sociales.

Cambio de opinión

La oscarizada intérprete se ha desvinculado del proyecto tras mantener a lo largo de los últimos días una serie de conversaciones que define como «muy importantes» y que le han servido como guía a la hora de tomar una decisión.

«Prometo ser una aliada y usar mi voz para promover una mayor representación en la pantalla cuando trabaje tanto delante como detrás de las cámaras», añadió para dejar claro que piensa seguir «escuchando y educándose» para aprender de sus errores.

La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación no tardaron en celebrar esta noticia alabando a Halle por haber sabido escuchar las preocupaciones de otras personas y replantearse si ella era realmente la persona adecuada para el papel.

