Hilary Duff tardó 32 años en aprender a querer su cuerpo

En su adolescencia, Hilary Duff se convirtió en un icono de estilo que popularizó los peinados con elaborados recogidos y el uso de chockers entre toda una generación de adolescentes gracias a su papel protagonista en la serie Lizzie McGuire, pero, al igual que le ha sucedido a muchas otras estrellas juveniles, su paso a la vida adulta estuvo acompañado de un intenso escrutinio sobre su físico.

«Al igual que cualquier otra mujer, yo tuve una relación de amor/odio con mi cuerpo, pero acabé por apreciar enormemente todo lo que ha hecho por mí», reconoció en una nueva entrevista a la revista ELLE.

«Ahora que estoy en la treintena y tengo dos hijos y una relación basada en el cariño, por fin pude olvidarme de todos esos complejos que antes me volvían loca».

La rutina de la actriz y cantante incluye entrenar con frecuencia, lo que sumado a la intensa actividad que implica cuidar de dos niños de siete años y uno, la mantiene en plena forma, pero eso no implica que de vez en cuando no siga lidiando con ciertas inseguridades. La solución que encontró a esos pequeños bajones de autoestima es recordarse todo lo que le gusta de su físico.

«Cuando me miro al espejo, veo los pómulos que he heredado de mi familia, y trato de apreciarlos. Cuando era pequeña solía odiar mis ojos porque me parecían demasiado grandes, pero ahora que soy más mayor se ha convertido en una de mis cualidades favoritas».

https://www.instagram.com/p/B6JlP4LpnQp/