Historia, amor y glamour en ‘The Spanish Princess’

Seamos sinceros, por alguna razón, el mundo de la realeza nos apasiona y cuando se nos presenta una historia en la pantalla nos encanta verla.

Entre lo más nuevo está The Spanish Princess, que es la tercera entrega de las series limitadas, siguiendo a la miniserie The White Queen, y la serie The White Princess. La serie está extraída de las novelas best-seller a nivel mundial, The Constant Princess y The King’s Curse, escritas por Philippa Gregory.

La segunda y última parte de The Spanish Princess continúa la historia de la reina Catalina de Aragón, interpretada por Charlotte Hope, y Enrique VIII, a quien da vida Ruairi O’Connor, quienes presiden la corte más glamurosa de Europa y son amados por su gente. Juntos crean una Inglaterra orgullosa, segura y lo suficientemente fuerte como para resistir las amenazas del exterior.

La lucha de Catalina por tener un heredero pone en riesgo su matrimonio y su posición en la corte, y sus decisiones del pasado la atormentan. A pesar de demostrar que es una política, una diplomática, una inspiración nacional e, incluso, una comandante militar, Catalina debe luchar para salvar su amor con el rey y para preservar la paz y la prosperidad de su reinado.

En el elenco se encuentra una pareja clave en la historia y de cierta forma está levantando un poco de polémica. Por tal motivo charlamos con Stephanie Levi-John, quien encarna a Lina de Cardonnes, y Aaron Cobham, quien es su esposo Oviedo dentro de la serie.

– ¿Por qué son clave dentro de The Spanish Princess?

Porque cuando hablamos de este momento de la historia no se hablan de las personas de raza negra y The Spanish Princess es esa serie que muestra y escucha las voces que fueron apagadas o relegadas. Lina y Oviedo son realmente importantes porque, además de viajar desde España, acompañan a Catalina de Aragón en su viaje, en su nueva vida en Inglaterra y ellos son un apoyo para ella. Ellos dos deben adaptarse a un país con una cultura y una forma de vida muy diferente y deben acoplarse y asimilar esta nueva realidad.

Por otro lado, está la parte sentimental y amorosa de esta pareja. Son dos personas que se aman, una pareja muy feliz y muestra todo el tiempo en la historia ese amor y respeto por el otro, dentro de un matrimonio. Su amor es un amor muy diferente al que se muestra en las otras parejas de la historia y creo que esto hace que la gente se conecte aún más con el show.

– ¿Cómo se prepararon para sus papeles?

Investigando, investigando e investigando. Realmente hay mucho material de la época, pero es una tarea constante de investigar y entender cómo eran en aquella época, cómo vivían, cómo pensaban, cómo actuaban y con esta información preparar el papel. De los personajes de Lina y Oviedo no hay mucho dentro de los documentos históricos, pero sí nos sirvió para tener una idea de cómo eran los matrimonios de personas como ellos. Y luego, jugar con la imaginación porque la información que no teníamos debíamos crearla e imaginarla.

Nuestros productores son geniales y también fueron una gran ayuda para nosotros en el momento de construir el papel. Había mucha información dentro de los libretos que nos servía para luego ir a los libros históricos y ver cómo era en ese momento determinado comportamiento. Luego ahí como actores que somos, le poníamos nuestro toque de creatividad y juntábamos toda esa información para crear a Lina y Oviedo. Pensando cómo ellos hubieran reaccionado a determinada situación, qué pensarían, cómo tratarían a las personas y en general todo lo que hacemos para que se vea real en la pantalla.

– Se ha comentado sobre si en verdad existieron iberoafricanos en la España medieval, como muestra la serie. ¿Qué opinan al respecto?

En mi opinión en aquel momento había mucho movimiento de personas de un país a otro, tanto en España, como en Inglaterra. La gente se movía donde había trabajo, donde estaban las minas de oro, donde había nuevas oportunidades. Entonces no creo que haya sido difícil o imposible que hubiera personas de otra raza en España medieval. Simplemente creo que dentro de la historia eran relegados, no se hablaba de ellos. Pero sí existieron. Luego, a Inglaterra también se movía muchísima gente a estudiar porque ellos tenían la mejor educación. Así que claro, las personas de color no solo existimos desde 1959, hemos existido siempre, hemos estado siempre presentes, pero hemos sufrido muchos temas de discriminación que tal vez han opacado nuestra presencia. Con lo que investigamos para nuestros personajes descubrimos que había presencia de africanos en periodos y en lugares que nadie se ha imaginado y no porque no existieran, sino porque no eran visibles.

– ¿Con cuáles retos se enfrentaron al filmar The Spanish Princess?

Salirnos de la época y actuar y enfrentar problemas de la actualidad, pero aún en nuestros personajes históricos. Porque en esta segunda parte de The Spanish Princess se tocan muchos temas que actualmente siguen vigentes. Por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad, las diferencias raciales, infidelidades, problemas de pareja. Todo esto es algo que aún existe y que aún lo estamos enfrentando y que en aquella época también existía. Así que era el reto de mantener la mentalidad de la época, pero con casos que hoy en día están vigentes. Para mí como Lina otro reto era actuar durante 12 horas con un corset puesto. Tratas de entrar en esa prenda, estar recta todo el tiempo y grabar y grabar escenas donde debías mostrarte feliz pero por dentro decías estoy muy incómoda, quiero quitarme esta prenda. Los vestidos son hermosos, pero los corsés son tan incómodos que se vuelve un reto trabajar con ellos puestos. Me alegra que ya no se usen ni estén de moda actualmente.

– ¿Cuál mensaje dejan sus personajes al exterior el día de hoy?

El personaje de Oviedo definitivamente dejaría un mensaje en la actualidad de hacer siempre lo correcto y decir la verdad en todo momento. Respetarse el uno al otro y amar a los demás. Oviedo era un hombre que quería que todos fueran felices y que todos hicieran lo correcto.

Para Lina, sería vivir la vida con integridad, hacer las cosas de buena manera, ser una buena persona, ayudar a los demás, pero sin dejar de ser tú, sin perder tus valores y tu esencia.

– ¿Cómo son Lina y Oviedo como pareja?

Se aman profundamente, se respetan, construyen su relación basada en el amor, en el respeto, se apoyan y son un equipo. Es una relación que no es común ver en esta época. Porque muchos de los matrimonios eran una estrategia política, así que las personas se casaban por conveniencia y tal vez no estaban enamorados. Tener una relación con alguien que no amas debe ser muy complicado. Pero este no era el caso de Lina y Oviedo, ellos realmente se aman y quieren lo mejor para el otro.

– ¿Por qué no debemos perdernos The Spanish Princess?

Porque es una serie que tiene todo lo que nos gusta: historia, amor, acción, temas actuales con los que podemos sentirnos identificados. Además de una producción extraordinaria, un vestuario y maquillaje hermoso ¡que nadie se quiere perder!

The Spanish Princess se estrena el 11 de octubre por STARZ en Estados Unidos y Canadá, y también saldrá al aire ese mismo día por el streaming internacional de Starzplay en Europa y América Latina.