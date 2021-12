La Navidad tiene actividades con un particular origen —está el hermoso origen del nacimiento de Navidad, el por qué ponemos árbol de Navidad y el curioso origen de las tarjetas navideñas y quién las inventó. ¿Pero te has cuestionado por qué se cuelgan botas en la chimenea? En inglés se le dice Christmas stockings, y tiene un diverso historial de creación.

¿Cuál es el origen de las botas que se cuelgan en la chimenea?

El escritor Clement Clarke Moore escribió un poema en 1823 sobre la llegada de San Nicolás, A Visit from Saint Nicholas —donde se reconoce globalmente la primera línea 'twas the night before Christmas— donde un hombre simpático y jovial dejaba regalos en las botas de los niños (regalos en los stockings).

El origen de estos famosos stockings se cree que viene de siglos atrás, y la leyenda según el Smithsonianmag.com dice así: un viudo temía que sus tres hijas no fueran exitosas en el matrimonio. Cuando de repente una noche bajó San Nicolás y vació monedas de oro en la chimenea, las cuales cayeron en las botas (calcetincillos) de las niñas que estaban colgadas, precisamente, en la chimenea secándose ante el fuego. A la mañana siguiente vieron las monedas de oro y lo consideraron un milagro de Navidad.

¿Por qué se cuelgan botas en la chimenea?

Después de que se conoció la leyenda del "milagro de Navidad" todos los ciudadanos empezaron a hacer lo mismo, mientras San Nicolás llenaba las botas de todos los que la colgaban.

El poema de Clement Clark no fue la única alusión a esta temática, pues el famoso ilustrador Thomas Nast dibujó Christmas, en 1863, donde ilustra tres páneles con la celebración navideña y figuran las botas colgadas en la chimenea. Asimismo, en el villancico de George Webster, Santa Claus and His Works, de 1869, mencionaba las botas colgantes para entregar regalos a los niños.

De acuerdo con Merry Stockings, un artículo del New York Times de 1883 explicaba que había un "resurgimiento" de las botas navideñas porque el material elástico con el que se empezaron a hacer eran "totalmente aptos para familias de todos los estatus económicos". Y el autor concluyó escribiendo, "el árbol de Navidad tiene sus días contados, y la gloriosa reacción a favor de las sagradas botas colgantes arrasará por siempre".

Del siglo XX en adelante, las botas navideñas se han usado como un símbolo decorativo en miles de hogares de Norteamérica, y la tradición se manifestó en otros países y culturas. Y aunque la costumbre varíe de hogar en hogar, sin duda alguna los niños disfrutan ayudar a colgar las botas y la casa se envuelve en esta calidez de Navidad.