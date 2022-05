Ideas para convertir tu azotea aburrida en un increíble roof garden

Así como puedes seguir el método Miyawaki, la técnica japonesa para diseñar un mini bosque en casa, hay otros tips sobre cómo darle vida a tu azotea y transformarla en un lugar sumamente acogedor.

¿Cómo hacer un roof garden en la azotea económico?

Hay algo muy glam en los roof gardens, porque más allá de requerir el espacio y cuidados que le darías a un jardín completo, la azotea convertida en roof garden te permitirá tener un rincón muy bien diseñado, con mucha personalidad y hasta con menos gastos.

Puedes seguir estas ideas sin importar qué tan grande o pequeña esté tu azotea. Y todo puede ser de la manera más económica.

1) Decora el roof garden con plantas para sol

Getty

Una de las diferencias más notorias con el roof garden versus el jardín, es que no plantarás nada directamente al suelo, así que necesitarás plantas en macetas que resistan las altas temperaturas, especialmente durante el verano.

Las plantas que mejor aguantan el sol son: bambú, jazmín, petunias, hiedras, lavanda, geranios, claveles, agaves, rosales y margaritas, entre muchas otras.

2) Haz una inversión inteligente en cuanto a los muebles para exterior

Es mejor apostar por un buen juego de muebles para jardín y evitar que se dañen con el tiempo —entonces tendrías que cambiarlos año con año, ¡y eso implica más gasto!

Piensa que tu roof garden será como una segunda sala: considera los sillones para dos personas y los sillones individuales, las alohadas y la mesa central.

Además necesitan ser resistentes al exterior, así que no escatimes. Y de ser necesario, ¡mete a la casa lo que no se pueda mojar cuando vaya a llover!

3) Haz de tu roof garden un espacio más privado

getty

Puedes evitar que los vecinos espíen en tu jardín colocando árboles altos en los alrededores o una enredadera (aquí te decimos cómo puedes hacer que se mantenga firme todo el tiempo).

Puedes poner un enrejado dedicado a las plantas colgantes o enredaderas, dejar que crezcan y poco a poco recubrirán los rincones. Tendrás un espacio más íntimo y te envolverás en la naturaleza.

4) Añade jardines verticales a tu roof garden

Es decir, apuesta por lo colgante y todo lo que puedas acomodar en las paredes. Por ejemplo, estas suculentas colgantes son aptas tanto para interior como para exterior, así que no temas en probar poner unas cuantas.

Tampoco tienes que gastar mucho en el proceso. Hay múltiples tutoriales de cómo hacer macetas colgantes DIY con materiales económicos (y ecológicos).

5) La regla de los colores para tu roof garden

Claro que se vale jugar con todo tipo de colores y tipos de plantas, pero en cuanto a los muebles, puedes seguir una sencilla regla para que tengas un diseño on point: no uses más de tres colores —apuesta por los brillantes combinados con nudes, blancos o crema para que haga mayor armonía con la jardinería.

6) Los detalles y ornamentos harán la diferencia en tu roof garden desde la azotea

getty

Claro que las plantas y los muebles son imprescindibles, pero el toque final serán las decoraciones y ornamentos.

Coloca lámparas colgantes, jaulas decorativas con velas o flores al interior, incluso letreros de recibimiento o con alguna frase de tu gusto.