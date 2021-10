Inspiración de último momento: 12 formas para poner tu árbol de Navidad

¿Buscas ideas para decorar tu árbol de Navidad? Te compartimos inspiración con la versión tradicional, el mini, acogedor, todo blanco y más.

Ya llegó diciembre 2020 y la emoción del árbol de Navidad está a flor de piel. Si ya pusiste el tuyo, ¡muéstranos en una foto! Pero si aún buscas inspiración para decidirte a ponerlo, te pasamos 12 formas que no tienen falla. Desde el tradicional hasta el minimalista y el mini, tu árbol navideño será único a tu propia manera.

1. NATURAL

(Foto: Getty Images)

El verde es tu mejor aliado en cualquier temporada. Y lo mejor es que no tienes que buscar mucho para hacer realidad una Navidad en el bosque. Las piñas de los pinos son excelentes adornos y, junto con las esferas hechas con estambre, crean un ambiente hogareño. ¿Tienes una planta favorita? Dale un cambio de look y no extrañarás el pino.

2. GOLD AND RED

(Foto: Getty Images)

No descartes el color tradicional de la temporada. En realidad son los detalles los que te ayudan a hacer cambios significativos. Elige qué elementos quieres que resalten, como esferas, envolturas y moños, y para el resto escoge distintos tonos de dorado. La calidez que aportan ambas tonalidades convierten al árbol en un mero accesorio.

3. SALIR DEL CLICHÉ

(Foto: Getty Images)

Con el objetivo de dejar atrás lo ordinario no necesitas cambiar la decoración entera. Los colores clásicos pueden salir de lo común en cantidades distintas a las que acostumbramos. Explota la faceta navideña del verde y decora con acentos de tonos rojo y blanco. Aunque son los mismos el efecto es totalmente distinto.

4. CLASSIC X-MAS

(Foto: Getty Images)

No estamos en contra de los colores convencionales, pero sí a favor de hacer que siempre se vean diferentes y reflejen nuestra personalidad. Utiliza nochebuenas en lugar de listones rojos y compleméntalas con toques dorados. Que elijas la paleta de color tradicional no quiere decir que la decoración tenga que ser aburrida o la misma de siempre.

5. GEOMÉTRICO

(Foto: Getty Images)

Un detalle que es capaz de renovar la apariencia de un árbol son las esferas. Y nada mejor las que disponen de forma geométrica. Si el presupuesto es ajustado sólo necesitas un poco de paciencia y papel brillante para hacer origami y crear piezas que nadie más tendrá.

6. BLANCO 101

(Foto: Getty Images)

La mayoría de veces el blanco es una grandiosa elección para salir de lo normal sin caer en lo extravagante. Si no te sientes muy arriesgada hazlo tu actor de reparto y comienza a integrarlo sólo en la decoración del árbol; procura que sea el color que llame tu mirada. En cuanto veas su versatilidad seguro lo harás el protagonista de la siguiente temporada.

7. DRAMA QUEEN

(Foto: Getty Images)

Muchos interiorismos hacen uso de tonalidades fuertes y, si tu hogar es el caso, vale la pena hacer que el árbol combine. Identifica tu color dramático y elige un árbol del mismo tono; hay opciones artificiales que puedes reutilizar hasta que cambies tu decoración. Para llevarlo a cabo utiliza colores que contrasten. El resultado es sofisticado y novedoso.

8. NIEVE EN CASA

(Foto: Getty Images)

Evita el problema de combinar todos los elementos de tu espacio con cada detalle. Una elección que es segura y siempre se verá original es un árbol blanco. Deja que el tono sea tu tema y concéntrate en buscar detalles, como series de luces blancas y esferas. ¿Quieres agregar color? Estrellas doradas o adornos plateados son la mejor solución.

9. EL TWIST

(Foto: Getty Images)

Insistimos que el rojo es un color que usado con inteligencia crea una Navidad elegante y novedosa. Decora un árbol blanco con motivos exclusivamente rojos. Desempolva tus esferas rojas y crea tu propia estrella personalizada. Sólo recuerda dejar este color en el árbol y alguno que otro adorno en el ambiente. El mantra es: los detalles hacen la diferencia.

10. ACOGEDOR

(Foto: Getty Images)

Aunque parecen aburridos, los colores neutrales pueden hacer un espacio cómodo y listo para platicar por horas. Guíate con el tono de tu sala con el objetivo de elegir una paleta de tres o cuatro tonalidades para elegir la decoración. La combinación robará todas las miradas.

11. VERSIÓN MINI

(Foto: Getty Images)

Existen muchas razones para no tener un pino: espacio, almacenamiento, mascotas, poco presupuesto y pequeños aprendiendo a caminar. No pases la temporada por alto y elige un árbol miniatura; si es artificial podrás conservarlo y reutilizar en decoraciones, como centros de mesa más adelante. Si es natural podrás verlo crecer contigo cada año.

12. A LA MEDIDA

(Foto: Getty Images)

Así como hay opciones grandes y miniatura, también hay tamaños medianos. En general son una opción buena si cuentas con espacio de almacenamiento limitado y la decoración es una actividad grandiosa para convivir con los niños. Si deseas darle más altura, no necesitas más que montarlo en una mesa o una plataforma y se hará el protagonista de la habitación.

Por: Redacción Vanidades