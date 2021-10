J.Lo revela cómo se sintió cuando quedó excluida de los Oscar

La falta de reconocimiento en los Oscar ante las buenas críticas recibidas por su actuación en Hustlers , fue muy decepcionante para J.Lo.

J.Lo , no disimuló la tristeza que sintió después de enterarse que su nombre no figuraba entre los nominados a la mejor actriz de reparto en la pasada gala de los Oscar , sobre todo porque muchos artículos aplaudieron su actuación en Hustlers como una de las más fuertes del año.

En una entrevista con Oprah Winfrey, la diva del Bronx confesó que la indiferencia mostrada por los académicos, en contraposición con sus candidaturas a los Globos de Oro y los premios SAG, la entristeció mucho.

«La verdad es que me dejó un poco triste, triste porque mis esperanzas no habían dejado de aumentar en las semanas previas a la ceremonia».

«Leí muy buenas críticas, más de las que había recibido en toda mi carrera, y mucha gente dio por hecho que me iban a nominar. Así que al final fue algo decepcionante», confesó a la presentadora de televisión.

J.Lo se recordó a sí misma que el último año estuvo repleto de experiencias exitosas y muy gratificantes a nivel profesional, especialmente después de protagonizar Para compensar su frustración,se recordó a sí misma que el último año estuvo repleto de experiencias exitosas y muy gratificantes a nivel profesional, especialmente después de protagonizar junto a Shakira uno de los show del Super Bowl más espectaculares de los últimos diez años.

«Tuve que reexaminar mis sentimientos y preguntarme por qué estaba triste. Pensar que la película tuvo una de las mejores recaudaciones en toda mi carrera, en que estaba preparando un Super Bowl y en que acababa de desfilar para Versace en Milán» (con su icónico vestido del año 2000).

«Es verdad que todos queremos reconocimiento por el buen trabajo realizado, pero me di cuenta de que en realidad no lo necesito. Hice la película porque me apasionaba el proyecto, no por una gala de premios», reflexionó en su entrevista.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images