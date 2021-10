La actriz no ha aceptado las disculpas de Shane Dawson por haber fingido que se masturbaba frente a un póster de su hija cuando ella tenía solo 11 años en uno de sus videos para YouTube.

La semana pasada resurgió en la esfera virtual un antiguo video del youtuber Shane Dawson en el que simulaba masturbarse frente a un video de la cantante Willow Smith, que por aquel entonces tenía 11 años y acababa de iniciar su carrera musical con el sencillo ‘Whip My Hair’.

El creador de contenido, que se convirtió en una de las primeras grandes estrellas de la plataforma de streaming gracias a sus sketchs humorísticos, publicó el pasado viernes un video en el que trataba de hacer frente a la polémica disculpándose por sus errores del pasado, que incluían previsiblemente las bromas pedófilas o racistas que realizó en su momento y los videos en los que aparecía con la cara pintada de negro.

Jada Pinkett Smith no perdona al youtuber que hizo bromas sexuales sobre su hija Willow

Sin embargo, no mencionó en ningún momento a la hija de Will y Jada Pinkett Smith por su nombre, aunque sí hizo alusión a las críticas que le han llovido por hablar de menores de edad de manera inapropiada para aclarar que en la vida real jamás sexualizaría a niños y que solo hizo esos comentarios para escandalizar a la audiencia.

Ese argumento no ha convencido a la madre de Willow, que le ha dedicado una dura respuesta para aclarar que no acepta sus disculpas. «A Shane Dawson… Estoy harta de las excusas», afirmó tajante Jada.

El hermano de la joven también se ha pronunciado acerca de las bromas que Shane realizó en su momento acerca de su hermana pequeña, para expresar su rechazo absoluto ante el tipo de humor que este utilizaba en sus primeros videos de YouTube.

«Estoy gritando a pleno pulmón», tuiteó Jaden.

«Shane Dawson, me das asco. Sexualizaste a una niña de 11 años, que además resulta ser mi hermana. No tiene nada de divertido y no me parece bien en absoluto. Este hombre también se pintaba la cara de negro de manera regular. Los jóvenes tenemos que apoyarnos entre nosotros y nuestros valores. Esto no está bien», concluyó.

