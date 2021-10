Jameela Jamil considera inútil criticar a Kim Kardashian porque considera que es una víctima más de los cánones de belleza en función de los cuales se juzga a las mujeres.

Si algo no le falta a Kim Kardashian y sus hermanas, eso son detractores, pero en los últimos años surgió una figura que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para todas ellas: Jameela Jamil. La popularidad de la antigua presentadora británica gracias a la serie The Good Place, sin duda, tiene que ver con las duras críticas que ha hecho durante años a las mujeres de este mediático clan a través de Instagram y Twitter, que no se centran únicamente en los cánones de belleza inalcanzables que estarían contribuyendo a perpetuar.

Jameela también les ha enviado mensajes directos y ha dejado comentarios en sus publicaciones pidiéndoles que dejen de promocionar productos a los que se atribuyen propiedades adelgazantes, y que en muchos casos resultan peligrosos para la salud.

Por esa razón, muchos de sus seguidores se frotaron las manos cuando esta semana Kim compartió una imagen enfundada en un corsé que reducía al mínimo su cintura, porque esperaban la reacción de la intérprete.

Sin embargo, cuando llegó, no fue en el tono que imaginaban. Jameela aseguró que ha recibido más de mil mensajes pidiéndole que se pronunciara al respecto, pero considera que su trabajo está concluido porque sus fans son ahora capaces de identificar ese tipo de comportamientos tóxicos sin su ayuda.

«El simple hecho de que me hayan escrito sobre este tema, demuestra que he cumplido con mi parte. No he estado intentando ‘cancelar’ a Kim K», afirmó en su cuenta.

«Lo único que estaba haciendo era tratar de proporcionarles el conocimiento que les permitiera darse cuenta por ustedes mismos que todo esas expectativas son producto del patriarcado y que afectan a las mujeres».

Jameela Jamil le da una tregua a las Kardashian

En esta ocasión, Jameela se mostró menos dura con la esposa de Kanye West, reconociendo que su intención probablemente no haya sido «hacer daño» a sus fans más impresionables y que ella misma debe de haber soportado un escrutinio inimaginable. «Ni siquiera estoy segura de si se dará cuenta de que está haciendo lo mismo que le hicieron sus ídolos a ella, convenciéndola de que una cintura diminuta es la clave de la feminidad y el sex appeal«, señaló.

En consecuencia, Jameela llegó a la conclusión de que no merece la pena malgastar el tiempo «gritándole» a Kim y recomienda a los interesados en conocer su opinión que se «protejan», bloqueando en sus redes sociales a todos los usuarios que les hagan sentir mal en su propia piel. «Ustedes deciden quién y qué está de moda. Dejen de seguir a la gente que les cuenta cosas que afectan su autoestima», concluyó.

Por: Bang Showbiz