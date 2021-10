Jennifer Aniston no será la madrina de la hija de Katy Perry

La actriz le envió un mensaje muy sorprendida a la cantante y a su novio Orlando Bloom cuando se enteró de que mucha gente daba por sentado que ella sería la madrina de su primera hija en común.

La actriz Jennifer Aniston fue la primera sorprendida al enterarse de que muy pronto podría convertirse en la madrina de otro niño, ya que no recordaba haber aceptado ninguna responsabilidad similar.

En realidad, la hija de Katy Perry y Orlando Bloom -que llegará al mundo muy pronto- no será su nueva ahijada, tal y como se había afirmado. Cuando estos rumores llegaron a sus oídos, la actriz le envió un mensaje a los futuros papás preguntándoles si era cierto que se estaban planteando pedirle que ocupará un rol tan importante en la vida de su hija.

(Foto: Getty Images)

Aunque Jennifer y Orlando son íntimos y ella también mantiene una relación cordial con Katy, la pareja no la había tenido en cuenta para ese cargo ni pensaban hacerle una ‘propuesta oficial’.

«La verdad es que se dicen un montón de cosas sobre ella», explicó Katy en el programa The Kyle and Jackie O Show.

«Al menos en esta ocasión era una historia divertida, pero no tenemos ni idea de dónde salió», señaló.

(Foto: Getty Images)

La estrella del pop no ha querido revelar a quién han elegido para ser la madrina de su pequeña. Lo único que le preocupa en la actualidad es sobrellevar como pueda las últimas semanas de embarazo y las molestias que acarrean.

«Voy a acabar pesando 90 kilos. Estoy enorme. Se me ha hinchado todo. Las manos, los pies… No puedo ponerme otra cosa que no sean sandalias», explicó.

(Foto: Getty Images)

or: Bang Showbiz