Jennifer Garner pierde la paciencia por la imprudencia de sus padres ante el coronavirus

La actriz ya no sabe cómo explicarle a sus progenitores, que se encuentran dentro de los grupos de riesgo a los que más afecta esta enfermedad, lo peligroso que resulta que no se aíslen en casa

La actriz está intentando mantener el ánimo durante el período de aislamiento ante la propagación del coronavirus mientras trata al mismo tiempo de entretener a sus tres hijos, seguir trabajando desde casa y asegurarse de que todos sus seres queridos, y en especial a los más vulnerables, que estén a salvo.

(Foto: Getty Images)

Pese a ello, este jueves por la noche encontró unos minutos libres para conceder una breve entrevista por videollamada al programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ y desahogarse acerca de la impotencia que le resulta la actitud de sus padres, William John Garner y Patricia Ann Garner, ante la actual crisis de salud a nivel global.

«Lo más difícil es lidiar con adolescentes y con personas que se encuentran en los veintitantos, ¡y con mis padres! Mis padres son los peores. No paro de decirles: ‘Mamá, papá, el mundo se ha paralizado precisamente para protegerlos a ustedes‘. Y ellos me contestan como si nada: ‘A lo mejor vamos al supermercado en un rato’. ¡Quédense en casa! No entienden que tienen que quedarse en casa», manifestó Jennifer Garner durante la conversación que mantuvo con su amigo, que actualmente realiza su ‘late night‘ desde su casa.

(Foto: Getty Images)

La parte positiva es que al menos sus hijos Violet Anne Affleck, de 14 años, Seraphina Rose Elizabeth Affleck Garner, de 11 años, y Samuel Garner Affleck, de 8 años, se lo están poniendo bastante fácil al quedarse en casa.

«Creo que, en esta situación, ellos tienen la edad perfecta porque son lo bastante mayores como para comprender lo que está sucediendo y que les puedas explicar que esto es un desafío, que podemos superar, por que somos un equipo. Y explicarles cómo funciona una aspiradora. Y tampoco son tan mayores como para que me contesten: ‘No me importa, voy a salir con mis amigos'».

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz