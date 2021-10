Jessica Simpson revela abuso sexual y que se estaba ‘matando’ a base de medicamentos y a

La cantante Jessica Simpson ha venido destacando en los últimos años por la pasión con la que vive su papel de madre de tres hijos, fruto de su idílico matrimonio con el exjugador de futbol americano Eric Johnson, así como por esa mentalidad que la llevó siempre a anteponer su vida familiar a su carrera como estrella del pop.

(Foto: Getty Images)

No todo es felicidad

Sin embargo, hasta hace algo más de dos años, la intérprete todavía se encontraba pagando las consecuencias de la fuerte adicción a los medicamentos que había desarrollado a lo largo de la década anterior, resultado esta de una combinación tan peligrosa como la que forman la presión de la fama y un grave trauma que arrastraba desde la infancia.

Fue ella misma quien quiso revisitar ese período tan oscuro de su vida con la publicación de un nuevo libro autobiográfico llamado ‘Open Book’ -del que la revista People acaba de compartir varios extractos: una obra en la que la artista también abordó sin titubeos la dependencia a la bebida que marcó parte de esa etapa en la que solo quería evadirse de la realidad más cruda.

(Foto: Getty Images)

«Me estaba matando con tanto alcohol y pastillas. Decidí dejar el alcohol y eso me resultó relativamente fácil, aunque estaba loca por la botella. Me ayudaba a mantenerme complaciente conmigo misma y algo paralizada ante lo que me rodeaba», asegura la hermana de la también cantante Ashlee Simpson en uno de los capítulos del tomo.

El testimonio de su infancia

La experiencia de su niñez que, como se desprende de su duro testimonio, desencadenó este cúmulo de dramáticas circunstancias reside nada menos que en los abusos sexuales que padeció a manos de un «amigo de la familia»: unos hechos de los que no informó directamente a sus progenitores al sentirse «avergonzada» y hasta cierto punto culpable de lo ocurrido.

(Foto: Getty Images)

«Me acuerdo de que estaba durmiendo en la misma cama que mi amiga [la hija del presunto abusador] y empecé a sentir cosquillas por la espalda. Y después todo derivó en cosas que me hicieron sentir extremadamente incómoda. Quería contárselo a mis padres, pero no podía evitar sentirme avergonzada y equivocada, aunque fuera la víctima», señaló sobre un suceso que sufrió cuando solo tenía seis años de edad.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images.