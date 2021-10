Joan Collins, una reina (de la pantalla) con mucha energía a los 87 años

Joan Collins regresa a la pantalla para interpretar a una reina medieval. Lo que se sabe de Glow and Darkness y el camino actoral de esta destacada figura británica.

Con más de 60 películas entre su filmografía, una clave en el trabajo de Joan Collins ha sido su papel en Dinasty, como la villana Alexis Colby. Pero parece que la actriz británica no conoce los finales de temporada y se une al crew de Glow and Darkness, la nueva serie de José Luis Moreno.

Joan Collins regresa con nueva filmación a sus 87 años

En una entrevista con Daily Express la actriz declaró: «Debo decir que la pregunta más aburrida que me hacen es cuándo pienso retirarme. ¡Soy muy feliz haciendo lo que hago!» No podríamos estar más de acuerdo. Y es que la actriz de 87 años debutó en cine a los 18, en el largometraje Lady Godiva Rides Again.

Apenas en la Met Gala del 2019 se le vio luciendo un Valentino hecho a la medida como su personaje de Dinasty —de hecho, Collins fue el rostro de la campaña navideña de esta casa italiana—.

Glow and Darkness, la serie en la que Joan Collins participará e interpretará a una reina medieval

Para marcar el trabajo más reciente de Joan, llega Glow and Darkness, la serie de José Luis Moreno de temática medieval sobre San Francisco de Asís. La primera temporada verá la luz en enero 2021 y en el último fichaje de reparto anunciado, está la actriz británica en el papel de Adelaida de Saboya. Joan no dejó pasar la oportunidad de mostrarle al público cómo luce en el estilo del medievo: vestido amarillo cargado, con todo y corona. Esta captura es durante el primer día de rodaje, ¡qué emoción!

Adelaida fue la segunda esposa del rey Luis VI de Francia, en 1115, y tuvieron nueve hijos (el segundo se volvió Luis VII de Francia). Fue una figura activa en la política, y cuando enviudó se casó con Matthieu I de Montmorency. La monarca se mantuvo presente en la corte francesa y otras actividades religiosas (vía Daily Mail).

Los golpes de la pandemia para Joan

Antes de que la serie progresara, la filmación se paró por la pandemia. Y de acuerdo con el tabloide británico, Joan Collins declaró que las medidas de Londres por que los adultos mayores se quedaran en casa «es discriminatorio». La actriz estuvo en cuarentena con su esposo Percy Gibson, de 55.

Y mientras la actriz que a sus 50 años fue portada de Playboy mantenga firme su carrera, la seguiremos viendo en acción y con mucha energía.

