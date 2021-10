Joaquin Phoenix y Rooney Mara dan la bienvenida a su primer hijo, River

¡Ya son papás! Joaquin Phoenix y Rooney Mara nombraron River a su primer hijo.

Fue el pasado mayo cuando comenzaron los rumores que apuntaban que Joaquin Phoenix y Rooney Mara estaban esperando su primer hijo. Las estrellas no confirmaron la noticia, ni tampoco han corroborado su reciente nacimiento. Fue el cineasta Victor Kossakovsky quien dio a conocer que los actores ya le dieron la bienvenida a su primer hijo, River.

Kossakovsky acudió al Zurich Film Festival y le preguntaron cómo había conseguido que Phoenix fuera productor de Gunda, su nuevo documental. El realizador explicó el motivo de la ausencia del actor en el evento: «Por cierto, acaba de tener un bebé, un precioso hijo llamado River, así que no puede hacer promoción ahora», afirmó.

La pareja eligió este nombre en honor a River Phoenix, hermano mayor de Joaquin fallecido trágicamente. El también actor murió el 31 de octubre de 1993 debido a una sobredosis cuando tenía solamente 23 años. Tuvo una carrera breve pero reseñable y participó en cintas como My Own Private Idaho, Stand by Me, Indiana Jones and the Last Crusade y Running on Empty.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron en el rodaje de Her y desde entonces han protagonizado tres películas juntos: Don’t Worry He won’t Get Far on Foot, el documental Dominion y María Magdalena. Phoenix ha recibido cuatro nominaciones al premio Oscar, ganando la estatuilla en 2020 gracias a su rol protagonista en Joker de Todd Phillips. Mara ha sido candidata a dos galardones de la Academia por Carol y Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres.

Gunda, el material con la más reciente aparición de Joaquin, analiza la vida cotidiana de un cerdo y otros animales de granja. La producción es un alegato a favor del vegetarianismo. Tanto Phoenix como Mara son veganos y han protagonizado campañas a favor de los derechos de los animales.

Por Europa Press