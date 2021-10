Johnny Depp niega ser un «monstruo» que golpeó a su exesposa

Johnny Depp negó ser un «monstruo» que golpeó a su exesposa, la actriz Amber Heard por haberse burlado de uno de sus tatuajes, durante su testimonio el segundo día de su demanda contra el tabloide The Sun.

Con la cara cubierta con un pañuelo, los exesposos llegaron por separado a la Alta Corte de Londres, que examina durante tres semanas el caso de The Sun y su propietario «News Group Newspapers» (NGN).

El actor, de 57 años, héroe de la saga Pirates of the Caribbean, les reprocha haber presentado como un hecho probado, en un artículo publicado en abril de 2018, que había golpeado a su exesposa, de la que se divorció con estruendo en 2017.

Durante la audiencia, Johnny Depp fue interrogado sin descanso por la abogada de NGN sobre su adicción a las drogas y al alcohol.

Reconoció haber «sucumbido a sus viejos demonios» en marzo de 2013, después de 160 días de sobriedad, pero negó haber abofeteado tres veces a Amber Heard, como ella afirma.

Según la abogada Sasha Wass, la actriz se burlaba de un tatuaje de Johnny Depp, «Wino Forever» («Borracho para siempre»), transformación de la inscripción «Winona Forever», realizada después de su ruptura con la actriz estadounidense Winona Ryder, en los años 1990.

Después de tomar conciencia de sus actos, habría hablado por primera vez a su mujer del «monstruo» que vive en él, «el alter ego, la persona que toma el control cuando uno está bajo la influencia del alcohol y las drogas».

«Eso es absolutamente falso», respondió Johnny Depp. «No le pegué a Amber«.

(Foto: Getty Images)

Los dos actores se encontraron en el rodaje de Ron Express en 2011 y se casaron en febrero de 2015, en Los Ángeles. Se divorciaron dos años después.

La actriz, de 34 años, hizo referencia en ese momento a «años» de violencia «física y psicológica», acusaciones fuertemente refutadas por Johnny Depp.

Depp admite haberle suministrado marihuana a su hija

El primer encuentro de Johnny Depp con su exesposa Amber Heard en los juzgados de Londres, en el marco de la demanda por difamación que él ha interpuesto contra el periódico The Sun, se ha saldado este martes con un sinfín de acusaciones cruzadas y la salida a la luz de varios episodios desconocidos, tanto de los años que pasaron casados como de sus respectivas vidas privadas.

Uno de los más impactantes incluye a la hija mayor que el actor tiene con su ex Vanessa Paradis, a quien confesó que suministró marihuana «de buena calidad» mientras era interrogado por el abogado del tabloide británico, al que ha llevado ante la justicia por un artículo de 2018 en el que se le presentaba como un maltratador.

Según su declaración, recogida por el periódico Evening Standard, la joven Lily-Rose, que por aquel entonces tenía 13 años, le confesó que le habían ofrecido un cigarrillo de marihuana durante una fiesta y no había sabido muy bien cómo rechazarlo.

«Le dije: ‘Mira, cariño, si estás en una fiesta y alguien te da un porro, acéptalo y pásaselo a la siguiente persona. Por favor, no experimentes nunca con drogas junto a personas que no conoces'», reveló el actor frente al juez.

(Foto: Getty Images)

Es un buen padre y pide que confíe el

Deep también aprovechó esa ocasión para pedirle por favor a su hija que, si alguna vez sentía curiosidad y decidía probar la marihuana, le ‘hiciera el honor’ de recurrir a él. «No quiero que tu primera experiencia sea con gente que no conoces, tomando una sustancia que no sabes realmente lo que es y en la que no puedes confiar», le habría explicado a su hija.

En opinión de la estrella de Hollywood, en aquella ocasión se comportó como un padre responsable que velaba por la seguridad de su hija y trataba de establecer, además, un diálogo sincero, en el que Lily sintiera que podía recurrir a él en cualquier circunstancia.

«Quiero que confíe en mí», resumió. «Si ella dice que está preparada, entonces está preparada. Quería asegurarme de que las circunstancias fueran perfectas, dignas de una familia modelo, con el congelador abastecido de helado y la nevera llena, para crear un ambiente en el que la experiencia pudiera resultar lo más placentera posible».

En el primer día del juicio, tanto Johnny Depp como Amber Heard se mantuvieron fieles a los testimonios que repitieron hasta la saciedad desde su divorcio en 2017. El intérprete, que también presentó una cuestión por difamación contra su ex en Estados Unidos, está convencido de que la actriz apareció en su vida solo para destruirla y arrebatarle cualquier cosa de valor, y ella le describe como un adicto a las drogas con una personalidad violenta, celosa y explosiva que la agredió físicamente en multitud de ocasiones.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz y AFP