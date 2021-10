«Joker» lidera nominaciones al Oscar; J.Lo queda fuera de la contienda

Joker lideró con 11 las nominaciones al Oscar anunciadas este lunes en Los Ángeles, que encendieron de nuevo la polémica por la ausencia de mujeres directoras y la exclusión de minorías en las categorías de actuación.

La Academia del cine de Estados Unidos, que anunció las nominaciones al mayor premio del cine en Los Ángeles, excluyó nuevamente a las mujeres de la categoría de dirección, destacando la ausencia de Greta Gerwig, cuya cinta Little Women ha sido muy celebrada.

El filme de gánsters The Irish Men de Martin Scorsese, la película de guerra 1917 y Once Upon A Time in Hollwywood, la oda de Quentin Tarantino a la meca del cine, le siguieron con 10 nominaciones.

Dolor y gloria, del español Pedro Almodóvar, está nominada a mejor película internacional –categoría antes conocida como «película extranjera» o «de idioma extranjero»–, categoría en la que competirá con la surcoreana Parásitos, de Bong Joon-ho, que también aspira a la estatuilla de mejor película.

La mejor película se dirimirá entre 1917, Ford v Ferrari, The Irish Men, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, Once Upon A Time in Hollwywood, además de Joker y la aclamada cinta de Bong, también nominado a mejor director.

Ninguna película en idioma no inglés se ha llevado el Oscar más importante. Roma del mexicano Alfonso Cuarón, estuvo también nominado en ambas categorías y terminó llevándose solo la de película extranjera.

J-Lo excluida

En las categorías de actuación, todos los nominados son blancos, con excepción de Cynthia Erivo, nominada a mejor actriz por Harriet.

Saoirse Ronan (Little Women), Scarlett Johansson (Marriage Story), Charlize Theron (Bombshell) y la favorita Renée Zellweger (Judy) completan la categoría.

Además de Phoenix, considerado el favorito, el español Antonio Banderas fue nominado a mejor actor por Dolor y gloria, junto Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

La polémica por omitir mujeres y minorías, en una industria criticada por su falta de diversidad se avivó en las nominaciones a los Bafta, equivalente al Oscar en Gran Bretaña, donde todos los nominados fueron hombres blancos.

Un miembro de la Academia estadounidense dijo a la AFP que anticipaba que «este año va a ser muy controversial» de nuevo porque «muchos directores hombres» fueron nominados.

«Lamentablemente, solo hay cinco nominados» para mejor director en un «año increíblemente fuerte», dijo, citando nombres como el de Scorsese, Tarantino y Sam Mendes (1917), nominados junto a Todd Phillips (Joker) y Bong.

La Academia «quiere elegir a los mejores pero también quiere mostrarse sensible con las mujeres y las minorías», explicó Chris Beachum, del sitio web de seguimiento de premios Gold Derby.

Pero estrellas no blancas como Lupita Nyong’o, Awkwafina y Jennifer Lopez quedaron también fuera de competencia, al igual que Eddie Murphy.

La votación para escoger a los nominados al Oscar, en la que participan los más de 9 mil miembros de la Academia, terminó el martes pasado, dos días después de los Globos de Oro, que abrió la temporada de premios en Hollywood.

La votación que determinará a los ganadores, en la que los miembros votan en todas las categorías, comienza el 30 de enero y se cierra cinco días después.

Los Oscar se celebrarán en Hollywood el próximo 9 de febrero.

Y la lista completa de nominaciones:

Mejor Película:

“Ford v Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Mejor Actor:

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Mejor Actriz:

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renée Zellweger, “Judy”

Mejor Actor de Reparto:

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Mejor Actriz de Reparto:

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Little Women”

Margot Robbie, “Bombshell”

Director:

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasite”

Película Animada:

“How to Train Your Dragon: The Hidden World,” Dean DeBlois

“I Lost My Body,” Jeremy Clapin

“Klaus,” Sergio Pablos

“Missing Link,” Chris Butler

“Toy Story 4,” Josh Cooley

Mejor Cortometraje Animado:

“Dcera,” Daria Kashcheeva

“Hair Love,” Matthew A. Cherry

“Kitbull,” Rosana Sullivan

“Memorable,” Bruno Collet

“Sister,” Siqi Song

Mejor Adaptación de Guión:

“The Irishman,” Steven Zaillian

“Jojo Rabbit,” Taika Waititi

“Joker,” Todd Phillips, Scott Silver

“Little Women,” Greta Gerwig

“The Two Popes,” Anthony McCarten

Mejor Guion Original:

“Knives Out,” Rian Johnson

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time in Hollywood,” Quentin Tarantino

“Parasite,” Bong Joon-ho, Jin Won Han

Mejor Fotografía:

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson

Mejor Documental:

“American Factory,” Julia Rieichert, Steven Bognar

“The Cave,” Feras Fayyad

“The Edge of Democracy,” Petra Costa

“For Sama,” Waad Al-Kateab, Edward Watts

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Mejor Documental en Cortometraje:

“In the Absence,” Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam

“Learning to Skateboard in a Warzone,” Carol Dysinger

“Life Overtakes Me,” Kristine Samuelson and John Haptas

“St. Louis Superman,” Smriti Mundhra and Sami Khan

“Walk Run Cha-Cha,” Laura Nix

Mejor Cortometraje en Live Action:

“Brotherhood,” Meryam Joobeur

“Nefta Football Club,” Yves Piat

“The Neighbors’ Window,” Marshall Curry

“Saria,” Bryan Buckley

“A Sister,” Delphine Girard

Mejor Película Extranjera:

“Corpus Christi,” Jan Komasa

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

“Les Miserables,” Ladj Ly

“Solor y Gloria,” Pedro Almodovar

“Parasite,” Bong Joon Ho

Mejor Edición:

“Ford v Ferrari,” Michael McCusker, Andrew Buckland

“The Irishman,” Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit,” Tom Eagles

“Joker,” Jeff Groth

“Parasite,” Jinmo Yang

Mejor Edición de Sonido:

“Ford v Ferrari,” Don Sylvester

“Joker,” Alan Robert Murray

“1917,” Oliver Tarney, Rachel Tate

“Once Upon a Time in Hollywood,” Wylie Stateman

“Star Wars: The Rise of SkyWalker,” Matthew Wood, David Acord

Mejor Mezcla de Sonido:

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

Mejor Diseño de Producción:

“The Irishman,” Bob Shaw and Regina Graves

“Jojo Rabbit,” Ra Vincent and Nora Sopkova

“1917,” Dennis Gassner and Lee Sandales

“Once Upon a Time in Hollywood,” Barbara Ling and Nancy Haigh

“Parasite,” Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho Hee

Mejor Banda Sonora:

“Joker,” Hildur Guðnadóttir

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,” Randy Newman

“1917,” Thomas Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

Mejor Canción Original:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” “Toy Story 4”

“I’m Gonna Love Me Again,” “Rocketman”

“I’m Standing With You,” “Breakthrough”

“Into the Unknown,” “Frozen 2”

“Stand Up,” “Harriet”

Mejor Peinado y Maquillaje:

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

Mejor Diseño de Vestuario:

”The Irishman,” Sandy Powell, Christopher Peterson

“Jojo Rabbit,” Mayes C. Rubeo

“Joker,” Mark Bridges

“Little Women,” Jacqueline Durran

“Once Upon a Time in Hollywood,” Arianne Phillips

Mejores Efectos Visuales:

“Avengers Endgame”

“The Irishman”

“1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Por: AFP y Redacción / Foto: Getty Images