José José: los momentos más memorables de su carrera

José José, el cantautor y compositor mexicano conocido como el príncipe de la canción.

A José José le llamaban «el príncipe de la canción» por su interpretación de El Príncipe, que aunque hubo otras piezas preferidas del público, esta encajaba muy bien con el arista. José Rómulo Sosa Ortiz fue el cantante de los miles de éxitos, de los artistas latinos más populares y una referencia en estilo vocal que prevalece. Por todo esto y más, José José tiene momentos memorables en su carrera.

(Foto: Getty Images)

De qué murió José José

Las complicaciones de salud surgieron a partir del alcoholismo y las adicciones. José mencionó que empezó a beber desde los 15 años y en una entrevista para Diario de las Américas declaró que se sentía «frágil, inocente, ignorante, de carácter débil y no sabía decir que no». Pasó tanto por reuniones de AA hasta una clínica en Minnesota para rehabilitación.

Sufrió de neumonía pero se recuperó con ejercicios de respiración, aunque los pulmones quedaron permanentemente dañados. Le extriparon los ganglios del pliegue vocal y desarrolló diabetes. También sufrió de enfisema pulmonar y muchos años luchó contra la depresión. En 2017 anunciaron que fue detectado con cáncer de páncreas, pero a falta de autopsia queda en duda si falleció por este último padecimiento. El 28 de septiembre del 2019 falleció a los 71 años.

Homenaje de José José en Bellas Artes. (Foto: Getty Images)

¿Quién mató a José José?

A raíz de una entrevista que dio Paulina Mondragón, amiga cercana de José José, con la periodista de espectáculos Paty Chapoy, se supo de un posible envenenamiento. Este caso vino mientras el cantante vivía sus últimos días con Sara Salazar (de quien se quería divorciar) y su hija Sara Sosa.

En el relato de Paulina menciona estudios de sangre que mostraban un tipo de envenenamiento, visitas a clínicas y cuando descubrieron el cáncer. Finalmente, cuando José José falleció, las dudas prevalecieron y se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes donde se reunieron seis mil personas. También tuvo una misa en la Basílica de Guadalupe y sus restos pasaron hasta por el Parque de la China, en Azcapotzalco.

(Foto: The Grosby Group)

Éxitos de José José

Lo más destacado:

La Nave del Olvido: nombre del segundo álbum que grabó y de la exitosa canción que llegó al primer puesto en múltiples listas, desde América Latina y hasta Japón y Rusia.

Amar y Querer: Esta canción forma parte del onceavo álbum de estudio, ‘Reencuentro’, de 1977. En una entrevista con Uno TV en 2014 el cantante reveló que esta pieza «invita a las parejas al diálogo para cuando hay distención».

El Triste: La primera vez que la cantó fue en 1970 en el Festival Mundial de la Canción Latina. La pieza consolidó a José José como cantante y se volvió un icono cultural en México. También es el título del tercer álbum grabado.

He renunciado a ti: «He renunciado a ti definitivamente. He renunciado a ti y esta vez es para siempre». Forma parte del álbum ‘Secretos’, una de las producciones más vendidas (más de dos millones de copias en las primeras semanas y a la fecha alrededor de 20 millones vendidos).

Almohada: Esta pieza la escribió el nicaragüense Adán Torres y, de acuerdo con La Prensa, fue Lupita D’Alessio quien le recomendó a José José para interpretarla. En entrevista con este mismo medio, Adán comentó que «la canción nace porque mi compañera en Estados Unidos era la soledad».

Lo pasado, pasado: La escribió nada más y nada menos que Juan Gabriel. El disco salió en 1979 y con este éxito subió rápidamente al número uno de las listas.

Vamos a darnos un tiempo: Forma parte del disco ‘Gracias’, cuyas composiciones, producciones y arreglos los realizó el español Rafael Pérez-Botija.

Colaboraciones destacadas:

El disco ‘José José Dietos Vol.1’ trae 13 canciones con diferentes cantantes. Está Desesperado con Mijares, Almohada con Daniela Romo, No Me Platiques Más con Gilberto Santa Rosa, Una Mañana con Natalia Lafourcade, Me Basta con Leonel García, Lo Que No Fue Será con Pandora, ¿Y Qué? con Gianmarco, El Amor Acaba con Edith Márquez, Cruz de Olvido con Marco Antonio Muñíz, Voy a Llenarte Toda con Carlos Rivera, Sabor a Mi con Francisco Céspedes, 40 y 20 con María José y Contigo en la Distancia con Carlos Cuevas.