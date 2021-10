Julia Roberts: biografía, mejores películas y frases celebres

Lo más revelador de la biografía de Julia Roberts, las películas que le dieron fama y gloria, escándalos y sus frases más celebres.

Julia Roberts (nombre completo Julia Fiona Roberts), nació un 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia. Un suburbio cercano a la ciudad donde se inventó la Coca-Coca, pero que siempre le pareció un pueblo muy chico para cumplir el sueño de muchas jóvenes actrices: ganar un Oscar.

Pero antes de convertirse en la novia de América, la reina de la comedia romántica, de conquistar el cine dramático (cúspide de su carrera) y convertirse en la primer mujer en ganar 20 millones de dólares por película, Julia Roberts tuvo un ascenso a la fama muy escalpado.

Foto: Getty Images / Julia Roberts

Lo más leído: Nombran a Julia Roberts la mujer más bella del mundo

La infancia de Julia Roberts

Los padres de Julia fueron un matrimonio corto, Betty y Walter Roberts se separaron cuando ella apenas tenía cuatro años de edad (1971). Ambos tenían un taller de teatro donde impartían clases de actuación. Ahí, ella y su hermano Eric, once años mayor, adquirieron el gusto por el oficio.

Los padres de Julia Roberts eran actores de oficio, pero ella era secretaria en una iglesia y él vendedor de aspiradoras.

Después de la separación de la pareja, Julia y su hermana Lisa, cinco años mayor, fueron a vivir con su madre, donde nació su media hermana Nancy. Unos años más tarde, su padre moriría víctima del cáncer y su hermano viajaría a Nueva York para convertirse en actor (1976).

No te pierdas: El papel que Julia Roberts se niega a ejercer

Las primeras interpretaciones de Julia

Estudiante y clarinetista de la Preparatoria de Campbell, Julia de 17 años decidió irse a vivir a Nueva York, siguiendo los pasos de su hermano, donde estudiaría actuación, aunque en realidad solo tuvo cuatro clases y comenzó a trabajar para sobrevivir.

Como cliché de las actrices norteamericanas de Hollywood, comenzó a trabajar como niñera y camarera. Y sus primeros acercamientos a la actuación fueron gracias a su hermano, que le conseguía pequeños papeles en teatro, series de televisión y cine de bajo presupuesto. Apareció en:

Corrupción en Miami

Friends

Murphy Brown

Primeras películas:

Firehouse (1986)

Blood Red(1988)

Baja Oklahoma(1988)

Satisfaction (1988)

Fue gracias a estos pequeños papeles que la actriz logró aprender el oficio de forma práctica. Aunque lo mejor y su prueba de fuego, estaba por presentarse.

Foto: Getty Images / Julia Roberts

Sigue leyendo: Julia Roberts, la siempre mujer bonita

La prueba de fuego de una ‘actriz inexperta’

Fue en 1990 con su interpretación dramática en la película Mystic Pizza (1989), cuando el director Herbert Ross le ofreció un papel co-protagónico en una producción más grande: Magnolias de Acero (Steel Magnolias).

La historia narra la amistad de 6 mujeres en una pequeña comunidad de Lousiana, y que muestra los temores, tristezas, desamores… y cómo es la vida de la mujer de los 90’s.

Este papel le valió un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto y su primer nominación al Oscar, aunque ganarlo le costaría más años de arduo trabajo.

Esta fue la prueba de fuego de Julia, pues se dice que el director Ross le gritaba constantemente y cuestionaba sus habilidades en la actuación.

La Pretty Woman que la hizo famosa

El papel definitivo que elevaría a la fama a Julia Roberts fue en Mujer Bonita (Pretty Woman, 1990), con la aparición del galán del momento Richard Gere. Y aunque le valió una nominación al Oscar, no logró ganarlo.

Con un mensaje reaccionario muy sutil sobre el poder del dólar y la doble moral, la película cuenta la historia de una prostituta contratada por un empresario que busca redención: una cenicienta moderna que solucionaría su vida a la llegada de su príncipe azul.

Lo que realmente se redimió fue la catapultada carrera de Julia. Su interpretación dramática arrancó sonrisas y suspiros convirtiendo la película en la favorita de millones de jóvenes de todo el mundo.

Mujer bonita le otorgó a Julia Roberts el sobrenombre de ‘la novia de América‘, consolidándola como la actriz más querida por los espectadores.

Muchos críticos y especialistas del cine concuerdan con la idea de que fue un papel muy arriesgado para una actriz con poca experiencia, pues éste pudo terminar de tajo con su carrera.

No te pierdas: La razón por la que Julia Roberts consiguió el papel protagónico en ‘Pretty Woman’

Los escándalos amorosos de Julia

Con la fama, también llegan los escándalos. Y es que siendo un punto de referencia obligado de la prensa, Julia estuvo por mucho tiempo bajo la lupa del sensacionalismo por tener varias parejas en tan poco tiempo.

Sus parejas sentimentales fueron los actores Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Matthew Perry, Dylan McDermott y Jason Patric; con quienes compartió set. Esto trajo a escena la maliciosa frase usada por los tabloides sensacionalistas…

«Julia hacía de su profesión su vida«.

La historia se siguió repitiendo, Julia conoció a sus parejas en el set, y aunque fueron relaciones efímeras, a ella parecían hacerla feliz.

Para algunos ‘expertos de la farándula’, los papeles que Julia conseguía eran debido a sus relaciones amorosas. Esto empañó su carrera, poniendo en duda su talento. Pronto demostraría lo contrario. «Lo curioso de mi vida sentimental es que ni siquiera tengo que salir de casa. Con leer el periódico basta: voy a casarme con Richard Gere, salir con Daniel Day-Lewis, flirtear con John F. Kennedy Jr… Incluso estuve un día con Robert de Niro«, Julia Roberts. Te interesa: El día en el que Julia Roberts huyó de su boda con el amigo de su prometido Las mejores películas de Julia Roberts Con los tabloides llenos de Julia Roberts y la fama por los cielos, para la actriz fue muy cuestionable la forma en que conseguía sus papeles. Lo que la obligó a dar un salto hacia atrás. Fue entonces que decidió sacrificar sus costosos contratos, para trabajar con los directores más reconocidos de Hollywood. Y así la vimos actuar con Robin Williams, Dustin Hoffman, Denzel Washington, Susan Sarandon y Hugh Grant.

Esta es la lista de películas de Julia Roberts que tienes que ver:

1. ‘Ocean’s Eleven: Hagan juego’ (Steven Soderbergh, 2001)

2. ‘Erin Brockovich’ (Steven Soderbergh, 2000)

3. ‘La guerra de Charlie Wilson’ (Mike Nichols, 2007)

4. ‘Notting Hill’ (Roger Michell, 1999)

5. ‘Confesiones de una mente peligrosa’ (George Clooney, 2002)

6. ‘Michael Collins’ (Neil Jordan, 1996)

7. ‘Todos dicen I Love You’ (Woody Allen, 1996)

8. ‘Closer’ (Mike Nichols, 2004)

9. ‘Mystic Pizza’ (Donald Petrie, 1988)

10. ‘Magnolias de acero’ (Herbert Ross, 1989)

Foto: Getty Images / Julia Roberts

Puedes ver: Los inolvidables outfits de Julia Roberts en Mujer Bonita

La cúspide de la fama: el Oscar de Julia Roberts

Con tres Globos de Oro en su curriculum, y una extensa filmografía con los mejores actores del orbe, conseguir el máximo reconocimiento del cine estaba a la vuelta de la esquina.

Pero convencer a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) no fue sencillo, pues tuvo varias nominaciones en las que se fue con las manos vacías.

Fue su interpretación dramática en Erin Brockovich (2000), de Steven Soderbergh, la que la llevó a la cúspide de su carrera.

La película narra un hecho real: una madre soltera gana un juicio que le otorga la indemnización más grande en la historia de los Estados Unidos.

Erin Brockovich, madre de tres hijos y sin estudios, logra ganar un juicio contra una gran empresa por haber contaminado las aguas del pueblo, causando enfermedades a la población.

Fue la interpretación de esta historia lo que la llevó a conseguir la estatuilla dorada y el respeto de los críticos más duros de la academia.

Lo más viral: Julia Roberts se une a Instagram

5 frases celebres pronunciadas por Julia Roberts De esa sonrisa tan famosa también han escapado algunas de las frases que han motivado a generaciones completas. Léelas y hazlas un ‘mantra’ en tu vida:

1. El sentido del humor es la clave de la belleza.

2. Tú sabes que es amor cuando lo único que quieres es que esa persona sea feliz, incluso si no eres parte de esa felicidad.

3. Antes de casarme veía difícil permanecer fiel a una persona. Cuando se está enamorada, la fidelidad es fácil.

4. Cuando observas a aquellos que te hicieron daño, contemplas un conjunto de valores que te animan a ser una persona muy opuesta a ellos.

5. El miedo a envejecer del que nos hablan es un invento, estoy cansada de que me pregunten siempre por lo mismo.

Foto: Getty Images / Julia Roberts

Como verás, la historia de esta consolidada actriz, va más allá de un rostro bonito o un cuerpo perfecto. Su personalidad, ideales y carisma la han llevado a la cúspide del éxito.

Seguramente nos seguirá sorprendiendo con más comedias y dramas, e historias que con su actuación nos hace partícipes de ellas. Porque todas llevamos dentro una…

… ¡mujer bonita!

OTROS TEMAS DE INTERÉS:

#PassTheMic: Julia Roberts cede sus redes sociales

La hija de Julia Roberts impacta en redes por ser *IDÉNTICA* a ella

Las mejores películas de mamás para celebrar a mamá

Las mamás en el cine: Muy Interesante

Las 50 mejores películas románticas de todos los tiempos

Scarlett Johansson: La actriz mejor pagada de Hollywood en 2018

Las grandes películas de Joel Schumacher: Julia Roberts en Flatliners

Revelan detalles del sueldo de Julia Roberts

Karaoke con Gwen Stefani, Julia Roberts y George Clooney

Julia Roberts estrena look completamente rosa y se ve HERMOSA

Gyrotonic, el método que tiene en forma a Julia Roberts

11 lecciones que aprendimos de Comer, Rezar, Amar

Julia Roberts y Michelle Obama unen fuerzas a favor de la educación y liderazgo de las niñas