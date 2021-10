Julio Iglesias: una gira mundial, salud a los 77 y coronavirus

Julio Iglesias habla sobre la gravedad del coronavirus, su salud a los 77 años y una posible gira para el 2021

Una breve charla sobre salud a los 77, coronavirus y la posible gira. El cantante Julio Iglesias confirmó que prevé «una gira mundial importante» que pase también por España y toda Europa. Pero está «a expensas de que en 2021 la gente se sienta libre y tenga la libertad de poder ir a las conciertos» ante la pandemia. Tan solo este año, en España se cancelaron más de 100 conciertos por la pandemia de coronavirus, de acuerdo con dodo magazine.

En una entrevista al diario digital especializado en personas mayores 65yMás.com aseguró estar bien de salud. Con 77 años recién cumplidos, mencionó que se recuperó «perfectamente» de una caída que le afectó el tobillo y la pierna derecha.

Tomándose el coronavirus con seriedad

Sobre los conciertos, Iglesias aseguró que 2021 será un año extraño por el coronavirus: «Hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos«.

El presidente del Comité Editorial de 65Ymás, Fernando Ónega, preguntó por su salud y el cantante respondió: «He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte».

Además, bromeó sobre su recuperación: «Me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas (risas) y me fui a bañar ese día, de ahí las fotografías. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño».

77, la edad mágica

En cuanto a sus 77 años, dijo textualmente que es una edad mágica y capicúa, y recordó un mensaje que subió a su cuenta de Instagram que dice: «Cuando escribí ’33 años’ me acuerdo que mi padre me dijo: ‘Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida’. Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77 mañana. Mi padre tenía razón».

Y ha lanzado un mensaje de ánimo a los mayores: «La vida siempre tiene una gran esperanza para las gentes que tienen ilusión por algo«. Con más de 50 años en el escenario, Julio Iglesias tiene un récord de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas. Ha dado más de cinco mil conciertos y en Facebook lo siguen más de cuatro millones de fans.

Por: Europa Press