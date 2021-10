Justin Bieber revela que contrajo la enfermedad de Lyme

En los últimos tiempos, los fans de Justin Bieber habían visto con una preocupación creciente cómo las imágenes que le sacaban los paparazzi en su día a día lp mostraban cada vez más demacrado y, en algunas ocasiones, con un rostro que delataba un profundo cansancio.

(Fotos: Getty Images)

La razón

Este miércoles, el portal TMZ se encargó de revelar los motivos tras el mal aspecto del joven cantante para desmentir los rumores malintencionados que afirmaban que había comenzado a consumir drogas.

Al parecer, la estrella del pop recibió la noticia de que padecía la enfermedad de Lyme el año pasado después de varios meses sufriendo una serie de síntomas sin explicación aparente y que le sumieron en una profunda depresión.

Justin confirmó la noticia

Ahora, el propio Justin comentó al respecto a través de sus redes sociales para confirmar esta información y mandar de paso un mensaje muy crítico a quienes aprovecharon lo que él mismo define como uno de sus momentos más difíciles en el plano personal para inventar historias sobre un supuesto problema de adicción.

«De lo que nadie se dio cuenta es de que me habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Lyme, y no era solo eso. También estaba sufriendo un caso crónico de mononucleosis que afectó el estado de mi piel, al funcionamiento de mi cerebro, a mis niveles de energía y a mi salud en general», escribió en su cuenta de Instagram junto a una captura de pantalla de la noticia.

«Han sido un par de años duros, pero estoy sometiéndome al tratamiento más adecuado para mi caso que me ayudará a lidiar con esta condición por el momento incurable y muy pronto volveré a estar mejor que nunca». https://www.instagram.com/p/B7EnV5VHEYp/

Su batalla contra esta dolencia se recoge, al igual que su boda con Hailey y el proceso de grabación de su nuevo disco, en el documental que grabó para Netflix.

Avril Lavigne le muestra el camino en la batalla contra la enfermedad

Solo unas horas después de que el cantante Justin Bieber hiciera público que lleva algo más de dos años luchando contra la enfermedad de Lyme, entre cuyos síntomas destacan la fatiga, los dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel, fiebre y tediosas jaquecas, su compatriota Avril Lavigne se fue a las redes sociales para mostrarle todo su apoyo y, de paso, recomendarle algunas tareas para desconectar momentáneamente de los contratiempos mientras sigue cultivando su perfil artístico.

(Fotos: Getty Images)

«Justin Bieber compartió hoy que tiene la enfermedad de Lyme. Hay tanta gente en el mundo que sufre esta dolencia tan debilitadora, gente a la que quiero, amigos y fans que se han cruzado en mi camino. A todas aquellas personas que la padecen, quiero decirles que siempre hay esperanza. El Lyme implica una lucha diaria: yo estuve dos años luchando por mi vida», reza un extracto del conmovedor mensaje publicado por la artista.

https://www.instagram.com/p/B7FPhz4FMdv/

«Escribir mi último disco me ayudó muchísimo a navegar por la peor parte del proceso, pero sigo teniendo malos días que he de sobrellevar. Pero en ese momento, escribir y trabajar en mi álbum me salvó la vida, me sirvió además para poder contar mi historia y para poder ayudar a otras personas en la misma situación que yo», añadió sobre la historia tan personal que encierra su más reciente LP.

Para finalizar, la estrella del pop animó a todos sus seguidores a que se impliquen en las diferentes campañas y organizaciones que, en Estados Unidos y Canadá, ponen el foco en las labores de prevención y en la asistencia integral a los pacientes con escasos recursos económicos: asociaciones a las que van destinados todos los fondos que ella recauda con el merchandising de su gira ‘Head Above Water’.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images.