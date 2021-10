El rapero habría pasado el fin de semana en California con Kim Kardashian y sus cuatro hijos.

Tras disfrutar de unas apacibles y ‘productivas’ vacaciones en República Dominicana junto a Kim Kardashian y sus cuatro hijos, un viaje que además le pudo servir para poner paz con su esposa tras varias semanas de desacuerdos muy públicas, el rapero Kanye West abandonó una vez más su rancho y cuartel general de Wyoming este fin de semana para pasar más «tiempo de calidad» con su familia.

Kanye West se toma un ‘descanso’ en Los Ángeles junto a su familia

Según la revista People, el intérprete necesitaba tomarse otro pequeño respiro antes de intensificar tanto su trabajo musical -se prevé que Kanye estrene su nuevo disco esta misma semana- como aquellas labores ligadas a su objetivo de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos: una carrera electoral que no está yendo precisamente bien a día de hoy.

«Está muy ocupado tanto con su música como con su campaña presidencial, pero echaba mucho de menos a sus niños y ha tomado un avión para reunirse con ellos en su casa de Hidden Hills. Todos necesitaban reforzar sus lazos y pasar tiempo de calidad antes de que Kanye vuelva a centrarse casi por completo en su trabajo», explicó un informante del entorno del artista, padre de North, Saint, Chicago y Psalm junto a la estrella televisiva, en conversación con la publicación.

Algunas trabas

Uno de los principales objetivos que deberá marcarse el astro del hip hop con respecto a sus ambiciones políticas pasa por no saltarse más plazos que puedan perjudicar a su candidatura, ya que en estos momentos no podrá presentarse en estados tales como Nueva York, Wisconsin o Nuevo México tras haber cometido defectos de forma en su solicitud o, directamente, por no haber registrado la documentación a su debido tiempo.

