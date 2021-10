La guapa Karla Souza sorprendió con una publicación de un momento muy especial y personal en su vida.

Karla Souza ha tenido una exitosa carrera tanto en cine como en televisión. ¿Quién no la recuerda en su papel de Bárbara Noble en Nosotros, los Nobles? También protagonizó películas, como Me Late Chocolate y ¿Qué Culpa Tiene el Niño?, entre otras. Además, en televisión tuvo una destacada participación en la serie estadounidense How to Get Away with Murder, y más recientemente protagoniza la producción colombo chilena El Presidente.

Pero, sin duda, su papel más importante es el de madre. Karla está casada desde mayo de 2014 con Marshall Trenkmann y dio a luz por primera vez el 19 de abril de 2018 a una niña llamada Gianna. Su segundo bebé llegó el 12 de junio de 2020, un varón llamado Luka.

Karla Souza comparte tierna foto amamantando a sus dos hijos

A pesar de que la actriz prefiere mantener su vida lo más privada posible, a veces regala algunas instantáneas de su vida personal. Tal es el caso de la más reciente foto publicada en su perfil de Instagram, en donde aparece muy sonriente amamantando a sus dos hijos, la cual acompaña con un mensaje sobre su más reciente parto y su papel en la maternidad.

“Feliz viernes!? ? Mi vida a sido una locura deliciosa desde que Luka decidió que era su momento de aterrizar al mundo. Esta foto la tomamos al día siguiente de que nació. Me estoy riendo de felicidad y también del dolor insoportable de dar luz y del posparto. Traer a este chamaco al mundo ha sido lo más difícil y doloroso que mi cuerpo ha vivido pero también me ha hecho sentirme como una guerrera… TODAS las mujeres somos guerreras! Así que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebés (algo que no estaba planeando pero así es esto vrd?!) al sonido maravilloso de los pañales sucios?… ser mamá requiere muchísimo así que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso. Para todas las mamás, quiero que sepan que las veo y las honro. #FuerteComoMama”. (sic), escribió la guapa Karla Souza.

Como era de esperarse, la espontánea foto en blanco y negro con sus dos hijos, en pocos minutos se llenó de miles de “Me gusta”, así como de comentarios de seguidores y amigos, quienes la felicitaron y le reiteraron su admiración.

Por: Redacción Vanidades