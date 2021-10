La hija de Goldie Hawn asegura que el drama mundial ocasionado por la pandemia del coronavirus ha ofrecido retos adicionales a la necesidad de cuidar de uno mismo.

La actriz Kate Hudson reflexionó en su última entrevista sobre las secuelas emocionales y psicológicas que se derivan de la mayor crisis sanitaria a la que se ha tenido que enfrentar el mundo en tiempos recientes, la pandemia del coronavirus que, además de causar cientos de miles de víctimas mortales en todo el planeta, ha forzado a la población a cambiar radicalmente de estilo de vida para evitar nuevos contagios.

Kate Hudson reflexiona sobre las secuelas emocionales de la crisis sanitaria

En su caso, la hija de Goldie Hawn atravezó una etapa muy dura debido tanto a la reclusión doméstica de la pasada primavera como a la «presión» adicional que se ha marcado a la hora de asegurarse de que tanto ella como su familia capean el temporal de la forma más efectiva posible. En ese sentido, a la intérprete le ha costado más que nunca dedicarse tiempo a sí misma y a sus necesidades personales.

«Creo que todos hemos estado sometidos a mucha presión y esta crisis ha sido, sin duda, un momento extraordinario, lleno de retos para el cuidado personal. Yo he aprendido que no siempre se puede ser completamente autosuficiente, que hay que pedir ayuda cuando es imprescindible y recurrir a la comunidad, la cual es esencial para nuestro bienestar. Una no puede ser siempre una superheroína», explicó en declaraciones a E! News.

Al igual que hay que esperar asistencia de los demás cuando es menester, Kate señaló que cada uno ha de aportar tanto como sea posible a la vida comunitaria tanto por una cuestión de obligación moral como por otra de mero pragmatismo. Desde luego, la ‘nueva normalidad’ solo se mantendrá como tal si cada uno obra con responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás.

Por:Bang Showbiz