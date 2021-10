Desde que las conocemos, sabemos que las comparaciones físicas entre Katy Perry y Zooey Deschanel han sido constantes. ¡Y ahora lo revivimos!

Ahora, la bella cantante decidió capitalizar el aparente parecido que existe entre ellas en el video musical de su sencillo ‘Not the End of the World’, en el que la actriz es ‘secuestrada’ por error por unos alienígenas que en realidad pretendían abducir a Katy.

En el video también se puede apreciar a Daisy Dove, la bebé de Katy Perry, quien aparece un instante, sin embargo, la verdadera protagonista del clip es Zooey, quien a lo largo del clip se muestra con actitudes graciosas e intenta salvar al planeta Tierra que está a punto de ser destruido.

Katy Perry aprovecha su parecido con Zooey Deschanel en nuevo video

Al final, la actriz termina vestida como Katy Perry e interpretando el tema, tal como lo haría la propia estrella de pop.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron al nuevo video y la llenaron de comentarios positivos, a pesar de que también comentaron que les hubiera gustado ver más a Katy.

Katy Perry hace una confesión a Zooey Deschanel

A pesar de que actualmente, el nombre de Katy Perry suena más que el de Zooey, no siempre fue así, según reconoció la misma cantante en una conversación por video que mantuvo con la propia actriz.

«Cuando me mudé a Los Ángeles hace más o menos dieciocho años, era una don nadie y tú estabas empezando a hacerte muy, muy famosa. En aquel momento, Zooey Deschanel estaba en la cima del mundo y era muy complicado parecerse a ti», le explicó Katy para confesar que decidió explotar al máximo una de las pocas ventajas de la situación en que se encontraba.

«Solía salir mucho y cuando quería entrar en algún club, pero no tenía dinero ni contactos ni nada, me hacía pasar por ti».

En ese entonces, Zooey era consciente de que había otra joven aspirante a estrella que, a diferencia de ella, sí frecuentaba la escena nocturna y que bien podría ser su hermana gemela.

«Todo el mundo me hablaba de la misma chica, Katy, y me decía que era igualita a mí. No paraba de preguntarme quién podía ser, y cuando por fin te conocí en persona me sentí muy aliviada, porque eres muy guapa», afirmó Zooey.