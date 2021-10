La intérprete y su futuro marido, Orlando Bloom, educarán a su futura hija con especial incidencia en valores como la integridad y la autoreflexión.

A la cantante Katy Perry ya su prometido, el actor Orlando Bloom, les quedan escasas semanas para dar la bienvenida a su primera hija en común, una niña a la que los dos enamorados educarán de forma que tenga siempre presente valores fundamentales como la «integridad», la«autorreflexión» y el «sentido de la justicia «.

(Foto: Getty Images)



Te puede interesar: Así vive Katy Perry los últimos días de su embarazo

La estrella del pop, quien acaba de lanzar un nuevo disco llamado ‘Smile’, lleva varias semanas promocionando su esperado trabajo con entrevistas y conexiones en Instagram que, en cuestión de minutos, acababan derivando en profundas conversaciones sobre los entresijos de su futura maternidad, la cual ha brindado a la californiana sentimientos encontrados sobre la ilusión que, por un lado, se desprende de traer una nueva vida a un mundo que, por otra parte, está plagado de injusticias.

Katy Perry quiere inculcar a su hija el ‘sentido de la justicia’

«La justicia es tan importante para mí. Cuando alguien no se trata de manera justa… Me hierve la sangre. Me acuerdo de cuando era pequeña y me implicaba en todas las peleas para mediar y tratar de poner paz. Por eso también sé cómo jugar a ser el abogado del diablo: creo que se me hubiera dado muy bien dedicarbe al arte del debate «, explicó en un extracto de su última charla para ‘La habitación roja de Nova’.

(Foto: Getty Images)

«La venganza no es algo que me haya interesado nunca, pero ya sabes, algo tienes que hacer. ¿Y saben lo que hago? Simplemente corto el flujo de energía que me conecta a esa gente. Les digo: ‘No tengo tiempo para esto. Que Dios te bendiga en tu camino ‘», manifestó la artista de 35 años sobre un aspecto fundamental del bienestar emocional.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz