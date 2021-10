La artista no ha dejado de promocionar su nuevo álbum, así como de ofrecer entrevistas y conciertos a distancia, en las últimas semanas a pesar de su avanzado embarazo.

La cantante Katy Perry atraviesa una de las etapas más intensas de su vida a todos los niveles, ya que además de vivir su primer embarazo en plena pandemia, la intérprete acaba de lanzar nuevo disco, Smile y se ha dedicado a promocionarlo debidamente a través de entrevistas radiofónicas, directos en las redes sociales y, por supuesto, actuaciones virtuales para sus admiradores más acérrimos.

Katy Perry se mantiene ‘activa’ y muy ocupada durante su embarazo

La intérprete es consciente de que su avanzado estado de gestación no le permitirá seguir demasiado tiempo trabajando a este ritmo, pero mientras no le imponga demasiadas dificultades, la californiana no renunciará a su estilo de vida «activo» y enérgico y tratará de sacar el máximo partido a este período lleno de emocionantes cambios.

Como explicó en su última intervención radiofónica, en el programa australiano ‘The Kyle and Jackie O Show’, la estrella del pop cuenta, además, con el apoyo incondicional de su prometido y padre de su futuro hijo, Orlando Bloom, en lo que a seguir cultivando su faceta profesional se refiere, por lo que no cabe duda de que este se implicará tanto como ella en la crianza del bebé cuando el pequeño llegue al mundo el mes que viene.

«Siempre he sido una mujer muy activa y me encanta serlo… Y la verdad es que durante este período de crisis y en medio de lo que, francamente, ha sido una nueva ‘revolución americana’ [en referencia al resurgir de movimiento ‘Black Lives Matter’] he estado trabajando muy duro en mis nuevas canciones para poder lanzar un nuevo disco. En ese sentido, ha sido una ventaja no haber tenido que viajar demasiado», explicó en un momento de la charla.

