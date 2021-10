La estrella del pop reconoce que, de no haber sido por el apoyo de sus amigos y fans incondicionales, «se habría tirado por un puente» tras su breve separación del actor y, además, el relativo fracaso comercial de su último disco.

La cantante Katy Perry atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de su vida, embarazada como está de su primer hijo y gracias a la sólida relación sentimental que mantiene con el actor Orlando Bloom, con el que debería haberse casado este verano si la crisis sanitaria generada por el coronavirus no hubiera sido más que un mal sueño para todos.

(Foto: Getty Images)



Te puede interesar: La hija de Katy Perry y Orlando Bloom ‘elegirá’ su propio nombre

Katy Perry se sincera sobre su ya superada ruptura con Orlando Bloom

Sin embargo, en su última entrevista a la emisora Sirius XM, la estrella del pop prefirió echar la vista atrás hacia una época mucho menos agradable para ella. Hace tres años, la intérprete y su ahora prometido protagonizaron una llamativa ruptura que conmocionó a la crónica social y que, como ha expresado ahora Katy, la dejó completamente «rota» por dentro.

Si a eso se añade el posterior -y relativo, todo sea dicho- fracaso comercial de su más reciente trabajo discográfico, ‘Witness’, un álbum que fue valorado de forma bastante positiva por la crítica, pero cuyo rendimiento comercial resultó decepcionante para una artista de su categoría, resulta comprensible que el estado anímico de la californiana estuviera, en sus propias palabras, «por los suelos» durante esos momentos convulsos.

(Foto: Instagram Katy Perry)

Te puede interesar: Katy Perry lanza nueva canción que hace referencia a la pandemia del coronavirus

Agradecida

Por ello, la intérprete dio las gracias en su conversación a todos aquellos amigos, familiares y fans que la apoyaron debidamente en esos tiempos tan difíciles, ya que fue su cariño y su afecto los que evitaron que se quisiera «tirar por un puente» a cuenta de tales contratiempos.

«La gratitud es lo que me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más arrastrada a ese pozo de tristeza», afirmó la artista de 35 años.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz