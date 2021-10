Kelly Preston: La Primera Dama de Hollywood

Recordamos esta entrevista que Vanidades le hizo a Kelly Preston en 2018. La playa de Cannes se iluminó con una pantalla gigante que proyectó Grease como una forma de festejar el 40 aniversario de la cinta. Y a un costado, John Travolta bailaba con su esposa, Kelly Preston, como si fueran novios. Acudieron al estreno mundial de Gotti, donde aparecen, al igual que en la realidad, como un matrimonio feliz, aunque en otro ambiente: detrás de la historia de la mafia italiana.

Kelly, John Travolta y sus hijos, Ella Bleu y Benjamin, en la alfombra roja del 71 Festival de Cannes, 2018. (Foto: Getty Images)

VANIDADES ¿Cómo conociste a John Travolta?

KELLY PRESTON En una prueba de casting para una película, hace años. Yo estaba sentada en la sala de espera donde había otras dos mujeres para el mismo rol, y lo vi llegar con sus dos perros, caminando hacia mí. Me acuerdo que pensé: “¡Mi Dios!”. Se acercó, se presentó, y pensé: “Estoy en problemas”. Era una comedia de bajo presupuesto llamada The Experts, que filmamos hace 30 años. Y ya llevamos 27 años de casados.

VA ¿Cómo es estar casada con alguien que la gente adora?

KP (Risas) Lo sé. Ya me acostumbré, pero me encanta cómo lo quieren todos. No importa si estamos en Francia, Italia o en cualquier parte, la gente lo ama, crecieron con él.

VA ¿Cómo son las peleas?

KP No lo hacemos. A ninguno de los dos nos gusta discutir y es algo que descubrimos desde muy temprano. Conocemos los botones que no tenemos que apretar para molestarnos. Hablamos de todo, pero tratamos de evitar que llegue al punto de una pelea. Si nos acercamos a una, hacemos una pausa o lo dejamos pasar. Si es algo que no se puede discutir porque estamos muy enojados, no lo hacemos en ese momento. Tampoco nos vamos a dormir enojados.

VA ¿Travolta también baila en casa?

KP Sí. Nos encanta. Jugamos mucho en familia y con nuestros hijos. También armamos pequeñas obras de teatro.

VA ¿Alguna vez veremos a tus hijos trabajando en el cine?

KP Sí, de hecho mi hija Ella está filmando una película con John que se llama Poison Rose, en Georgia.