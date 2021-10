Khloé Kardashian y Tristan Thompson pasan la cuarentena juntos

La expareja se encuentra aislada en la casa angelina de la celebridad junto a su hija True, quien cumplirá dos años el próximo mes de abril.

Al margen de su conflictiva separación de principios del año pasado, motivada por las numerosas infidelidades protagonizada por el deportista, la expareja formada por Khloé Kardashian y Tristan Thompson ha demostrado en los últimos tiempos que su relación sigue siendo muy estrecha en su condición de padres de la pequeña True, quien por cierto cumplirá su segundo año de vida el próximo mes de abril.

De hecho, el jugador Tristan Thompson de los Cleveland Cavaliers viajó la semana pasada a Los Ángeles, aprovechando la suspensión de la NBA ligado a la crisis sanitaria del coronavirus, para compartir unos días de aislamiento preventivo con la celebridad y su hija, según la información publicada este lunes por la revista People.

«Khloé Kardashian no se ha movido de casa y está con True, jugando las dos en el jardín porque no hay forma de que la niña pueda ver a sus primas. Tristan Thompson decidió irse con ellas unos días para pasar tiempo con su hija y ayudar a Khloé. Están todos bien, muy sanos. Tristan y Khloé no han vuelto, pero están ejerciendo de padres responsables», explicó un informante del entorno del clan Kardashian.

A pesar de las diferencias

Más allá de las circunstancias extraordinarias que vive el planeta a cuenta de la rápida expansión de la pandemia, lo cierto es que esta no es ni mucho menos la primera vez que Khloé Kardashian y Tristan Thompson dejan de lado sus diferencias para garantizar, ante todo, el bienestar emocional de su niña y la unidad del núcleo familiar.

«Sé que su padre es una gran persona, sé lo mucho que la quiere y lo que se preocupa por ella. Por eso quiero que esté aquí con nosotras», sentenciaba hace unos meses la estrella televisiva durante una conversación con sus seguidores de Twitter.

