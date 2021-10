Kourtney Kardashian no ha asimilado su ruptura con Scott Disick, asegura Kendall Jenner

La modelo está convencida de que su hermana mayor todavía no ha superado el fin de su relación con el padre de sus hijos, a pesar de que han pasado cinco años desde la separación.

La modelo ya no aparece con tanta frecuencia en los episodios semanales del ‘reality’ ‘Keeping Up With The Kardashian’, pero en las escasas ocasiones en que hace acto de presencia ante las cámaras del espacio televisivo, desde luego la joven de 24 años se encarga personalmente de no pasar desapercibida entre sus mediáticos familiares y, por supuesto, entre los espectadores de todo el mundo.

(Foto: Getty Images)

Aún no asimila la ruptura

Kourtney, quien retomó recientemente su noviazgo con el también modelo Younes Bendjima, todavía no ha asimilado por completo su separación de Scott Disick, a pesar de que han pasado ya cinco años desde que se confirmara oficialmente el fin de su relación de pareja. Tanto es así, que en el último capítulo del programa la modelo aseguró de forma contundente que su hermana mayor, quien retomó recientemente su noviazgo con el también modelo, todavía no ha asimilado por completo su separación de, a pesar de que han pasado ya cinco años desde que se confirmara oficialmente el fin de su relación de pareja.

Kris Jenner a dicho empresario en medio de un curioso intercambio de confidencias en su mansión californiana. Así de claro se lo ha dejado la hija dea dicho empresario en medio de un curioso intercambio de confidencias en su mansión californiana.

Kendall a su excuñado en su momento de la conversación, de lo que se desprende una llamativa teoría que Scott, sin embargo, no acaba de aceptar. «Solo estoy diciendo que esta situación en la que esta la ha dejado muy mal. Creo que no sabe cómo lidiar con todo ello», mencionóa su excuñado en su momento de la conversación, de lo que se desprende una llamativa teoría que, sin embargo, no acaba de aceptar.

(Foto: Getty Images)

Excompañero de vida

«No creo que tenga nada que ver con eso. Me parece que Kourtney, desde hace ya mucho tiempo, siente que nadie la entiende y que todos piensan que es odiosa con los demás, a pesar de que no hace otra cosa que preocuparse por los suyos. Yo veo esa actitud en sus ojos y sé que quiere estar bien con todos, aunque a veces no lo exprese bien», comentó el que fuera su compañero de vida durante nueve años y, además, padre de sus tres hijos Mason, Penelope y Reign. Al margen del trágico desenlace de su historia de amor, Scott y Kourtney siempre se han mostrado muy unidos en lo que a sus responsabilidades paternales se refiere: todo ello a fin de proporcionar un ambiente de absoluta estabilidad familiar a sus adorados hijos. Eso no ha sido obstáculo, no obstante, para que el polémico emprendedor también rehiciera su vida sentimental hace ya unos años: en su caso con la modelo Sofia Richie, buena amiga de Kylie Jenner.

Por: Bang Showbiz